Bentley Continental GT Number 9, il modello che festeggia i 100 anni di velocità

GINEVRA – O elettrica o da collezione. Con poche eccezioni, la passerella del Salone di Ginevra (con molti costruttori assenti) è diventata la passerella per vetture “alternative”. Anche alternative alle auto che si possono permettere i comuni mortali. La Bentley Continental GT Number 9 appartiene a questa categoria malgrado sia assai più abbordabile rispetto ad altre supercar esibite al motor show elvetico. Certo, i consumi dichiarati nel ciclo misto impongono una certa confidenza con il benzinaio visto che per percorrere 100 chilometri servono almeno 13,6 litri.

È un'auto che celebra il secolo di vita del blasonato costruttore britannico e che ha deciso di produrre questa versione in una serie limitata. Naturalmente di 100 esemplari. La Number 9 è un omaggio alla propria storia agonistica, visto che riprende il numero di partenza della Bentley 4 ½ litri guidata da Sir Henry Ralph Stanley Birkin alla 24 Ore di Le Mans. Il baronetto britannico con la passione dei fumetti non vinse, ma anche grazie alla sua prova (e ad un grandioso sorpasso) consentì ad un equipaggio dello stesso costruttore di conquistare il successo a spese delle Mercedes Skk.

La Continental del centenario è stata realizzata dalla Mulliner, la divisione che che si occupa delle personalizzazioni. L'edizione limitata e straordinaria – il secolo si festeggia un volta solo – è disponibile in due soli colori: Viridian Green e Beluga Black. La Number 9 monta esclusivi cerchi da 22 pollici ed è caratterizzata da una serie di dettagli in fibra di carbonio oltre che da rivestimenti in pelle ed un particolare in legno originale del bolide di Birkin inserito nel rotating display. Ci sono anche alcuni elementi in oro a 18 carati.

Il motore è la misura dell'evoluzione delle prestazioni. La Bentley di Birkin montava un'unità da 177 cavalli con la quale il baronetto aveva fatto registrare il giro più veloce nel 1930 con 144,362 km/h. La Number 9 è equipaggiata con W12 biturbo da 635 cavalli e 900 Nm di coppia capace di schizzare da 0 a 100 orari in 3,7 secondi. La velocità massima è di 333 chilometri all'ora.