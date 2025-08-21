Bentley EXP 15, il concept che anticipa il futuro elettrico del brand debutta in California. Ispirato alla Speed Six, ha solo 3 posti e 3 porte

Ci sono stati il passato, il presente, il futuro e dunque il meglio di Bentley alla Monterey Car Week 2025. Una partecipazione articolata in vari eventi e che h avuto come baricentro la temporary lounge 'The Home' situata a fianco del Pebble Beach Lodge. Il 15 agosto, durante l'evento The Quail, a Motorsports Gathering presso l'omonimo resort della catena Peninsula, i riflettori erano puntati sulla Continental GT Speed e la sua nuova tecnologia di verniciatura e soprattutto la Bentayga Speed da 650 cv ha fatto debutto negli Stati Uniti. Clou della presenza Bentley è stato il debutto pubblico del concept visionario EXP 15 esposto per la prima volta il 17 agosto sui prati del Pebble Beach Resort in occasione del celebre Concours d'Elegance.

Questo concept, lungo oltre 5 metri, presenta un'iconica griglia verticale, un lungo cofano e un abitacolo arretrato che ricorda la coupé Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman del 1930. Conosciuta anche come Blue Train questo iconico gioiello del passato è stato visibile su strada per tutta la durata della Monterey Car Week ed esposta anche presso The Home, adiacente al Pebble Beach Lodge.

Per la gioia degli appassionati della storia della celebre marca britannica il programma organizzato quest'anno ha previsto anche la partecipazione - per la prima volta - della Mark V Corniche del 1939 appartenente alla Bentley Heritage Collection al Concours d'Elegance di Pebble Beach. The Home ha messo in mostra inoltre una nuova esposizione degli ultimi modelli di Crewe, oltre ad approfondimenti sul mondo dell'artigianalità Bentley e uno spazio dedicato ai potenziali clienti per collaborare con i designer Bentley alle ideazione delle proprie personalizzazioni.

Una curiosità, infine, relative alle aste. Oltre alla presenza nei diversi eventi di modelli Bentley di tutte le età, Bonhams ha proposto - per raccogliere fondi dedicati a SurfabilityUK, la prima scuola di parasurf - un esemplare unico di tavola da surf Bentley con impiallacciatura in Koa realizzata a mano dagli artigiani di Crewe.