Bentley Flying Spur Speed, un missile anche sulla neve: nuovo record sul giro nel circuito più a nord del mondo

Bentley Flying Spur Speed ha fatto registrare un nuovo record sul tracciato di neve e ghiaccio del Drivecenter Arena a Fällfors, nel nord della Svezia, a circa 160 km dal Circolo Polare Artico. Con un fondo ricoperto da 30 cm di ghiaccio e neve, la Flying Spur Speed è riuscita a fissare il record di 2:58, grazie soprattutto al lavoro del sistema di trazione integrale variabile e allo sterzo posteriore, che hanno conferito all'auto un'agilità straordinaria in tali condizioni.

Altro dettaglio che ha consentito di raggiungere questo risultato è il motore, un V8 biturbo da 4,0 litri da 600 CV abbinato a un elettromotore da 190 CV integrato nella trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti. Ciò ha consentito di raggiungere una velocità di punta durante il record di 193 km/h, nonostante il rettilineo più lungo fosse di 450 metri e ricoperto di ghiaccio vivo. Un'impresa, quella raggiunta, ispirata da una combinazione di altri precedenti nella storia di Bentley: i due Ice Speed Records conquistati nel 2007 e nel 2011 e il record di resistenza di un'ora stabilito da una Turbo R al Millbrook Proving Ground nel Regno Unito nel 1986, quando venne mantenuta una media di 225 km/h sull'anello sopraelevato.

Sebbene le condizioni richiamassero quelle degli Ice Speed Records, l'auto utilizzata presentava una configurazione che richiama la Turbo R della Heritage Collection di Bentley e, per celebrarne il 40° anniversario, sono stati scelti la stessa vernice Brooklands Green, le linee sottili gialle e un abitacolo in Linen, Cumbrian Green e Open Pore Walnut.