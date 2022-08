Bentley Mulliner Batur, coupé esclusiva ripete il lancio della Bacalar. Poche unità da 1,6 milioni l’una

MONTEREY - Bentley replicherà la fortunata operazione Mulliner Bacalar, la sportiva a due soli posti di cui sono state già prodotte 8 unità delle 12 programmate e già tutte vendute a 1,6 milioni di euro ciascuna. Lo farà con il nuovo modello - denominato Batur, come un lago dell’indonesia - che dovrebbe riprendere il concetto di sportività di Bacalar trasferendolo al mondo delle coupé super lusso e con personalizzazione estrema.

Come si potrà scoprire il prossimo 21 agosto, quando la Batur verrà svelata alla Monterey Car Week (è la stessa data del celebre Concours d’Elegance di Peeble Beach) l’operazione che Bentley gestirà con la divisione di presonalisszioni ‘Created dy Mulliner’ potrebbe servire anche a svelare alcune delle scelte stilistiche che la Casa di Crewe - che dal 1998 fa parte del Gruppo Volkswagen - intende prendere per i suoi prossimi modelli 100% elettrici. Gli esperti del settore, segnala il magazine Autocar che ha anche ricostruito il possibile aspetto di Batur, ritengono che nel futuro di Bentley, il ruolo di Mulliner (divisione che prende il nome da un celebre carrozziere britannico fondato nel 1897) continuerà a crescere in particolare per quanto riguarda il piano Beyond100 che punta all’elettrificazione totale della marca entro il 2030.