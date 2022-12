Bentley, oro massiccio sostenibile per la Mulliner Batur. Dettagli per l’abitacolo tra stampa in 3D e lavoro artigianale

MILANO - L’oro massiccio stampato in 3D è entrato a far parte della dotazione esclusiva di Bentley Motors, per la Mulliner Batur. Per il modello, la casa automobilistica ha infatti introdotto il prezioso dettaglio che prevede un processo innovativo. Per la prima volta viene adottato nell’industria automobilistica la tecnica di ‘additive manufacturing’ che aggiungerà fino a 210 grammi di oro giallo 18 carati alla vettura coupé Bentley, la più veloce coachbuilt nei 103 anni di storia dell’azienda. La Batur è equipaggiata con il motore W12 ed è prodotta in serie limitata a soli diciotto esemplari, tutti già venduti ai clienti Mulliner al prezzo di 1,65 milioni di sterline ciascuno (tasse e optional esclusi). L’oro stampato in 3D, disponibile come opzione, comprende i punti di contatto chiave per il guidatore, come il quadrante Charisma, che circonda il pulsante di avviamento/arresto e che viene inoltre utilizzato per selezionare le impostazioni di modalità di guida della vettura.

Al centro di un abitacolo, il quadrante integra il design della griglia anteriore della Batur e l’oro è stato applicato anche ai comandi sulla plancia della bocchetta di ventilazione Organ Stop di Bentley, oltre che a un indicatore con inserto in oro sul volante. Bentley Mulliner ha collaborato con gli orafi di Cooksongold per realizzare i componenti della Batur. Cooksongold ha sede nello storico Jewellery Quarter di Birmingham, in Inghilterra, dove da secoli vengono prodotti gioielli. Tutto l’oro utilizzato è di provenienza sostenibile e viene completamente riciclato da vecchi gioielli, macinato in una polvere fine necessaria per poi effettuare la tecnica di stampa 3D. Il riciclo garantisce l’assenza di impatto ambientale derivante dall’estrazione di nuovi metalli preziosi. Ogni pezzo in oro 3D della Batur è progettato digitalmente utilizzando modelli CAD, prima di un processo di stampa con stampanti a fusione laser. Ogni pezzo viene poi rifinito a mano dagli artigiani gioiellieri, utilizzando tecniche tradizionali.