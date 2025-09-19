Bentley presenta la prima berlina Ombré by Mulliner. La Flying Spur combina due tonalità complementari che sfumano su lati e tetto

Bentley introduce una nuova finitura «Ombré by Mulliner» sulla berlina quattro porte Flying Spur che fonde due colori distinti lungo tutta la lunghezza dell'auto. Applicata interamente a mano dagli artigiani del reparto verniciatura della Dream Factory di Bentley a Crewe, in Inghilterra, la nuova verniciatura sfuma dal vivace Topaz Blue nella parte anteriore, al più scuro Windsor Blue nella parte posteriore della Flybing Spur, con la transizione che avviene nella sezione centrale dell'auto, lungo le portiere, le minigonne e il tetto. Il processo di realizzazione richiede circa 60 ore di lavoro da parte di due tecnici specializzati e inizia con l'applicazione separata dei colori nella parte anteriore e posteriore della carrozzeria mentre la transizione al centro dell'auto viene realizzata in più fasi, utilizzando vernice tinta con metodi tradizionali per ottenere l'effetto Ombré simmetrico su entrambi i lati dell'auto.

La tecnica Ombré by Mulliner è disponibile anche in altre due combinazioni di colori: dal Sunburst Gold all'Orange Flame, e dal Tungsten all'Onyx. La Flying Spur con verniciatura Ombré debutta in occasione del Southampton International Boat Show, nel Regno Unito, in programma fino al 28 settembre. Questa vettura segue la Continental GT presentata in anteprima quest'anno a «The Quail, A Motorsports Gathering», durante la Monterey Car Week e, il costruttore britannico ha annunciato che ulteriori combinazioni di colore verranno presentate prossimamente.