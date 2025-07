Bentley svela il concept EXP 15, contenuti e design originali che anticipano il futuro elettrico

Per il momento il concept EXP 15 di Bentley è solo un modello non marciante in scala 1:1, ma le sue caratteristiche - e soprattutto il suo stile 'di rottura' - fornisce indizi sulla prima auto di serie completamente elettrica del marchio, che verrà svelata nel 2026. EXP 15 è dunque una visione di design per un futuro che, si legge nella nota, «trasforma l'ispirazione dal passato in un concept completamente moderno». Il riferimento è chiaro: l'ispirazione arriva dalla leggendaria Bentley Speed Six a tre posti del 1930, soprannominata Blue Train. Mostrata in anteprima in occasione del nuovo studio di design di Bentley, che aprirà ufficialmente i battenti questa settimana, EXP 15 richiama anche la tradizione delle Grand Tourer dei primi anni del 20mo secolo, interpretandola evidentemente in uno stile da terzo millennio.

Spiccano - oltre al nuovo logo con la B alata, evoluzione di quello del 1919 - nel concept di Bentley spiccano la griglia verticale, un lungo cofano e un abitacolo arretrato che ricorda appunta la citata coupé Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman. Questa famosa Bentley della storia è associata a una gara che Woolf Barnato - allora presidente dell'azienda e conosciuto come Bentley Boy - disputò contro e n treno espresso di lusso (Le Train Bleu) sul percorso da Cannes a Londra, passando da Calais. Inutile dire che la Speed Six arrivò a Londra prima ancora che il treno arrivasse a Calais. Grazie alla combinazione di superfici esterne ultramoderne, dettagli di illuminazione high-tech ed elementi aerodinamici attivi, il concept 2025 affonda saldamente le sue radici nel presente e nel futuro.

Quello di EXP 15 è un layout insolito perché offre tre sedili - anziché quattro o cinque - e tre porte. L'intenzione è di «offrire maggiore lusso durante gli spostamenti a pochi eletti», e include un innovativo vano portaoggetti in cabina per gli animali domestici più cari e il bagaglio a mano. Da fermo, anche il bagagliaio può fornire due posti a sedere per picnic di lusso. Gli elementi salienti degli interni - che Bentley ha svelato solo attraverso rendering virtuali - includono una fusione di interruttori fisici e interfacce digitali, intercambiabili in base all'umore e alle esigenze del conducente. La profonda collaborazione con i fornitori di materiali tradizionali britannici ha inoltre permesso di reinventare il classico motivo trapuntato a rombi degli interni Bentley.