Bentley Torcal, sarà un suv la prima elettrica del marchio britannico. Il nome da una riserva naturale dell’Andalusia

Torcal sarà il nome della prima auto elettrica di Bentley che presenterà il proprio modello inedito il prossimo 23 settembre a Londra. La casa inglese lo ha fatto sapere con un comunicato accompagnandolo con un filmato che lascia intravvedere solo una piccola porzione della coda.

La Torcal sarà un suv di dimensioni più ridotte della Bentayga – che è più lunga di 5 metri e 12 – e sarà basata sulla piattaforma PPE del gruppo Volkswagen, già utilizzata sulle Audi A6 e Q6 e sulla Porsche Macan. Non si conosce un solo numero relativo a dimensioni e prestazioni, ma si può dire fin d’ora che l’architettura elettrica sarà a 800 Volt così da favorire la velocità di ricarica.

Più suggestiva è la scelta del nome che deriva dal latino “torquere” che vuol dire torcere ed è la stessa radice dell’inglese “torque” ovvero coppia, nel senso di momento torcente, fattore fondamentale di qualsiasi motore e particolarmente evidente nei propulsori elettrici, ma anche storicamente delle Bentley e dei loro motori dall’erogazione “effortless” ovvero senza sforzo.

La scelta tuttavia è ispirata a El Torcal de Antequera, una riserva naturale nella provincia di Malaga, in Andalusia dichiarata del 2016 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e caratterizzata da rocce calcarea di origine giurassica e dalla presenza di flora e fauna di grande pregio naturalistico. La filosofia segue dunque quella utilizzata per battezzare la Bentayga, ma anche le Bacalar e Batur.

La Torcal sarà il quarto modello Bentley insieme Continental GT, Flying Spur e, per l’appunto, alla Bentayga rispetto alla quale dovrebbe avere anche un’estetica più distante dalla tradizione, anche in virtù di una novità epocale come quella di un motore privo di pistoni come unica fonte di movimento, e che sarà ispirata proprio ai luoghi evocati dal nome del modello.

Anche i materiali utilizzati per l’abitacolo dovrebbero ricevere un’attenzione maggiore che in passato alla natura e alla sostenibilità. In copertina la sola immagine fornita da Bentley, una risale a qualche mese fa per anticipare l'arrivo del modello e le altre sono state ricavate da un filmato che la casa inglese ha diffuso per annunciare la Torcal. Per vederne e saperne di più dovremo aspettare soltanto qualche mese.