Bentley, un gioiello su misura con il programma Mulliner. Interni “sartoriali” e colorazioni senza limiti

CREWE - Una Bentley su misura con il programma specifico Mulliner, compresa la nuova Bentayga Mulliner Personal Commissioning Guide. Grazie al ricco elenco di opzioni sia per gli interni che per gli esterni, i clienti del marchio inglese posso specificare una configurazione che risulterà veramente individuale, con infiniti modi con cui una Bentley può essere commissionata utilizzando le opzioni 'standard'.

La Personal Commissioning Guide è pensata per ottenere un mix di opzioni tradizionali e contemporanee. A seconda delle preferenze personali, ogni vettura può assumere una nuova estetica e i clienti possono scegliere colori su misura della pelle, impiallacciature verniciate, cuciture interne personalizzate e inserti delle porte rifiniti in tweed, per citare solo alcune delle offerte. Utilizzando il visualizzatore Mulliner insieme al rivenditore locale, i clienti possono progettare virtualmente le proprie opzioni personali.

Bentley Mulliner ha curato la propria gamma di colori per vernici, consentendo ai clienti di configurare gli esterni. L'esperienza nella spruzzatura manuale, integrata dalla più recente tecnologia robotica, offre la migliore finitura possibile su ogni veicolo. Combinando l'arte del colore con la scienza della vernice, Bentley offre una delle più grandi tavolozze di colori di 'stock' di qualsiasi produttore automobilistico di lusso. La tavolozza di colori estesa Mulliner aumenta ulteriormente questo valore, con ulteriori 26 colori tra cui solidi, metallici e satinati. Per coloro che desiderano il livello successivo di personalizzazione, gli artigiani della divisione di messa in servizio personale di Bentley possono abbinare i colori praticamente a qualsiasi campione fornito, utilizzando un software di riconoscimento del colore per analizzare la composizione del campione fornito e riprodurlo alla perfezione.

Per coloro che desiderano continuare il tema del colore all'interno del loro Bentayga, è possibile scegliere da una vasta gamma Mulliner di 27 colori di pelli e cuciture per creare una divisione dei colori degli interni unica. Il team Bentley Mulliner ha lavorato con un'industria tessile tradizionale per produrre un panno di lana naturale su misura, simile a quello di un raffinato abito su misura. Abbracciando metodi consolidati, la collaborazione ha portato a quattro modelli di stoffa intrecciata, ciascuno con colori di filati esclusivi.