Benzina, con caro-prezzi fino a 1.750 euro spesa annua per un pieno. Il 72% ha già iniziato a ridurre gli spostamenti in auto

MILANO - Nei soli primi due mesi del 2022 gli italiani hanno speso, per fare rifornimento, quasi 50 euro in più rispetto al 2021 (+22%). È quanto risulta dalle simulazioni di Facile.it su dati mUp Research. Infatti chi guida una vettura alimentata a benzina, dal primo gennaio al 28 febbraio 2022 ha speso, in media, circa 275 euro (erano 228 euro lo scorso anno), chi ha un diesel, sempre in media, 245 euro (erano 199 euro nel 2021). E considerando i prezzi attuali, un automobilista italiano potrebbe arrivare a spendere, in un anno, oltre 1.750 euro per fare il pieno a un’ auto a benzina e più di 1.560 euro per una a diesel, vale a dire circa il 20% in più rispetto al 2021. Per questi motivi molti italiani cercano di usare meno il proprio veicolo; già prima dell’inizio del conflitto, l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research aveva messo in evidenza come il 72% dei rispondenti avesse iniziato a ridurre gli spostamenti in auto.