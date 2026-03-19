Benzina di scarsa qualità nelle auto, oltre 10mila veicoli danneggiati in Bolivia

In Bolivia, i proprietari di oltre diecimila veicoli i cui motori sarebbero stati danneggiati da benzina di scarsa qualità importata e distribuita dalla compagnia petrolifera Ypfb hanno presentato una richiesta di risarcimento al governo. Nel frattempo, in settimana inizieranno a essere erogati i primi indennizzi a 2.634 utenti, come ha reso noto l'ad di Ypfb, Yussef Akly. Secondo quest'ultimo, il Sistema di registrazione e valutazione delle emergenze (Srec), dove possono iscriversi i trasportatori privati o aziendali colpiti, ha ricevuto un totale di 10.874 richieste nella fase iniziale di due settimane.

Il ministero dell'Energia e degli Idrocarburi ha riconosciuto che nei serbatoi di stoccaggio si erano accumulati residui di ossidazione poi mischiatisi alla benzina. Il che sarebbe all'origine dei danni denunciati dai consumatori dopo i rifornimenti. Il presidente di centro-destra Rodrigo Paz è salito al potere a novembre promettendo di risolvere la grave crisi di carenza di carburante nel Paese. A dicembre, il suo esecutivo ha eliminato una politica di sussidi mantenuta per 20 anni dalle precedenti amministrazioni di sinistra, che aveva esaurito le riserve di dollari.