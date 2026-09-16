Biserni (Asaps): «Bene i controlli della Polizia Stradale sui monopattini, anche per loro norme del Codice della strada»

«Ottimo e proficuo il sistema di controllo a maglie fitte del mondo dei monopattini effettuato dalla Polizia Locale di Roma. Sicuramente questo sistema di controllo ha portato dei risultati che erano anche attesi, e c'è da sottolineare che inoltre questa attività di verifica alza di molto il livello della sicurezza in città. In particolare proprio quella degli stessi utenti del monopattino ed è noto quanto ce ne sia bisogno». Così Luigi Biserni, presidente di Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, commentando i dati dei controlli della Polizia Locale di Roma sui monopattini.

«Bene questi controlli stringenti, ma c'è ancora molto da fare dato che molti di questi veicoli, perché di veri e propri veicoli si tratta e non di strumenti ludici per il divertimento, - ha sottolineato Biserni - ancora mancano del targhino, dell'assicurazione e in tanti viaggiano senza casco. E' un mezzo comodo, non inquinante ma ribadisco si tratta di un veicolo e chi lo utilizza deve rispettare le norme previste dal Codice della strada come le rispettano altri conducenti di auto o altri mezzi di trasporto. A mio parere questa tipologia di controlli dovrebbe diventare costante e prolungata nel tempo».