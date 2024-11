Accordo con FIM (Fabbrica Italiana Motoscafi), BMW pronta a cimentarsi anche nella nautica

BMW si dedica anche alla nautica: è stato annunciato infatti un accordo tra Designworks, lo studio della Casa tedesca che sviluppa progetti per i marchi del Gruppo e per vari clienti nell’area della mobilità e non solo, con FIM (Fabbrica Italiana Motoscafi), realtà emergente della nautica italiana. La collaborazione è finalizzata allo sviluppo dell’interior design e della driving experience d’un nuovo yacht i cui particolari saranno svelati nei prossimi mesi. Secondo Corrado Piccinelli, fondatore di FIM, “la collaborazione si svilupperà a più livelli e favorirà l’introduzione di materiali innovativi ispirati all’automotive”.

Anche la nuova generazione della BMW Serie 1 viene prodotta nello stabilimento BMW di Lipsia, ovvero nella regione di vendita più importante per il mercato interno tedesco. L’auto viene comunque esportata in vari paesi, compreso il Giappone, finora uno dei primi 5 mercati per l’entry level della Casa bavarese. In Italia l’auto viene proposta in 9 tinte, di cui 7 metallizzate. Sono inoltre disponibili 4 verniciature “Individual” e un’ampia gamma di verniciature speciali, tra le quali spicca quella bicolore, per la prima volta disponibile sulla BMW Serie 1.

In vendita dal 5 ottobre, la nuova BMW Serie 1 viene proposta con prezzi a partire da 37.400 euro per la 120 48V. Si sale a 38.200 per l’ibrida diesel 118d; a 40.500 per la 120d e a 56.200 per la sportiva top di gamma 4x4 M135xDrive. Interessante notare che la 120 costa circa 3.000 euro in meno rispetto alla precedente 120i, ma ha “solo” 3 cilindri. La 118d costa 400 euro in meno, la 120d 2.500 euro, mentre la M135 xDrive costa 1.000 euro in più. In arrivo a breve anche la nuova entry level benzina BMW 116 da 32.900 euro, e la BMW 123 xDrive da 43.900 euro. Nel 2027, forse, l’elettrica.