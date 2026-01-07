BMW, al CES 2026 riflettori puntati sulla rivoluzione tecnologica della iX3

Non c'è solo la grande innovazione costituita dal Bmw Intelligent Personal Assistant potenziato e basato sull'intelligenza artificiale con tecnologia Alexa+ nella iX3 che in questi giorni è sotto i riflettori al Ces 2026 di Las Vegas. Il modello di debutto della Neue Klasse, la Bmw iX3, porta infatti sul mercato tecnologie digitali rivoluzionarie che modelleranno l'intera gamma di modelli del marchio in futuro. Entro il 2027 - ha sottolineato la Casa bavarese in occasione dell'apertura del Consumer Electronic Show a Ls Vegas - le tecnologie della Neue Klasse saranno integrate in un totale di 40 nuovi modelli e aggiornamenti dell'intera gamma di Bmw.

L'Intelligent Personal Assistant che si arricchisce ora di Amazon Alexa+ arriva anno dopo l'anteprima mondiale (sempre al Ces) del nuovo Bmw Panoramic iDrive con Operating System X e - con una combinazione equilibrata di funzioni digitali ed elementi fisici - eleva a un nuovo livello il funzionamento intuitivo secondo il principio guida Bmw 'Mani sul volante, occhi sulla strada'. Un'evoluzione questa che consente un'interazione intuitiva e intelligente tra passeggeri e veicolo in un dialogo naturale. Per la prima volta, è possibile porre più domande in una sola frase, sia relativamente al veicolo sia che ad argomenti di cultura generale.

La tecnologia AI utilizzata nel Bmw Intelligent Personal Assistant è un Large Language Model (LLM), un'intelligenza artificiale generativa che comprende il linguaggio ed è in grado di formulare le proprie risposte. A partire dalla seconda metà del 2026 al più tardi, questo ulteriore sviluppo sarà gradualmente implementato in Germania e negli Stati Uniti su tutti i modelli dotati di Bmw Operating System 9 e X. Bmw ha mostrato al Ces l'ampia gamma di opzioni di intrattenimento rese possibili attraverso l'Operating System X, tra cui lo streaming Disney+, l'App YouTube Music, Zoom per effettuare videochiamate e Il gaming in auto tramite AirConsole che ora comprende titoli come Uno Car Party!, Hot Wheels: Xtreme Overdrive di Mattel.

Alcuni di questi giochi possono essere controllati anche tramite controller Bluetooth da console di gioco convenzionali. Di spicco anche la presenza di Heart of Joy (uno dei quattro supercervelli nell'architettura elettronica della Neue Klasse) si occupa della gestione della trasmissione e della dinamica di guida. Insieme al software Bmw Dynamic Performance Control, sviluppato interamente internamente, Heart of Joy calcola tutti i parametri della dinamica di guida con un nuovo livello di velocità e precisione.

Tra le altre caratteristiche offerte da questa innovazione ci sono l'ottimizzazione della trazione e, grazie all'esclusiva funzione Soft Stop, la frenata e l'arresto più fluidi mai raggiunti da una Bmw. Inoltre, Nella nuova iX3 un altro computer ad alte prestazioni riunisce tutte le funzioni di guida e parcheggio automatizzate. Ha una potenza di elaborazione 20 volte superiore rispetto alla generazione precedente ed è raffreddato ad acqua per garantire il migliore funzionamento. La nuova iX3 sfrutta anche il sistema Symbiotic Drive che, combinato con l'assistenza alla guida, crea un'esperienza di guida completamente nuova.

E' il caso del cruise control che non si disattiva se si esercita una leggera pressione del pedale del freno, ma solo quando si frena con maggiore decisione. Allo stesso modo, l'assistenza al controllo di corsia rimane attiva anche dopo lievi interventi sullo sterzo da parte del conducente. Presente (come optional) anche l'Highway - Motorway Assistant che permette di togliere le mani dal volante in modo permanente fino a velocità di 130 km/h, a patto di rimanere attenti e pronti a intervenire. Inoltre il sistema suggerisce proattivamente i cambi di corsia agli svincoli e alle uscite autostradali.

L'Highway Assistant rimane attivo durante il passaggio agli svincoli e fino alla fine delle uscite autostradali. Ciò consente ai conducenti della iX3 di usufruire dell'assistenza alla guida di Livello 2 senza toccare il volante in numerose situazioni. Infine il nuovo Highway and City Assistant offre anche funzioni innovative per gli ambienti urbani, come l'arresto e la ripartenza automatica ai semafori.