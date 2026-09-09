Bmw, al Salone Auto di Torino debutto italiano per la nuova X5 Anche la Neue Klasse protagonista con i3 e iX3

Bmw sarà protagonista della terza edizione del Salone Auto Torino, in programma dall'11 al 13 settembre nel centro della città, con tre modelli chiamati a rappresentare la strategia del marchio tra elettrificazione, innovazione tecnologica e apertura a differenti soluzioni di mobilità. Riflettori puntati in particolare sulla nuova Bmw X5, che sarà presentata per la prima volta al pubblico italiano proprio in occasione della manifestazione. Accanto alla nuova X5, Bmw esporrà la Bmw iX3, primo modello della Neue Klasse, e la nuova Bmw i3, seconda vettura della nuova generazione tecnologica del marchio e prima Bmw Serie 3 completamente elettrica. I tre modelli, pur differenti per caratteristiche e posizionamento, rappresentano secondo Bmw altrettante espressioni di una stessa visione orientata all'evoluzione della mobilità e alla combinazione tra tecnologia, sostenibilità e piacere di guida.

La Bmw iX3 inaugura la Neue Klasse con un insieme di soluzioni che interessano l'elettrificazione, l'esperienza digitale a bordo, l'efficienza e la dinamica di guida, oltre agli aspetti legati alla sostenibilità lungo il ciclo di vita del prodotto. La nuova Bmw i3 porta invece per la prima volta in una Serie 3 la propulsione esclusivamente elettrica, reinterpretando in chiave digitale e a zero emissioni locali uno dei nomi più rappresentativi della storia recente del marchio. A completare la gamma esposta a Torino sarà la nuova Bmw X5, arrivata alla quinta generazione del modello che nel 1999 contribuì alla nascita del segmento degli Sports Activity Vehicle. La vettura combina una nuova impostazione stilistica ispirata ai principi della Neue Klasse con versatilità, tecnologia e diverse possibilità di alimentazione. La gamma comprenderà infatti motorizzazioni diesel e benzina, oltre a soluzioni ibride plug-in, completamente elettriche e a idrogeno fuel cell.