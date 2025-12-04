Bmw Art Car World Tour in scena all'ADI di Milano. Le vetture della celebre collezione in mostra fino all'8 gennaio

Il Bmw Art Car World Tour è arrivato a Milano per una delle tappe più rilevanti delle celebrazioni dedicate ai cinquant'anni della celebre collezione. Dal 4 dicembre 2025 all'8 gennaio 2026 l'ADI Design Museum esporrà infatti otto Bmw Art Cars firmate da Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Esther Mahlangu, Sandro Chia, Jenny Holzer, Jeff Koons e Julie Mehretu. Dopo le tappe di Art Basel Hong Kong, del Le Mans Classic in Francia, dello Zoute Grand Prix in Belgio e di altri appuntamenti internazionali, Milano ospiterà il numero più alto di vetture presenti in una singola esposizione del tour 2025.

«Celebrare i 50 anni delle BMW Art Cars è per noi un autentico privilegio e una grande emozione - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - perché ci permette di testimoniare il nostro impegno nel mondo dell'arte e del design, che in Italia trova la sua cornice ideale». La tappa italiana era stata anticipata dalla presentazione della Bmw Art Car di Sandro Chia al Concorso d'Eleganza 2025, insieme alla collezione di miniature Art Car e a una mostra fotografica dedicata alla serie.

All'ADI Design Museum saranno esposti i modelli di Alexander Calder (Bmw 3.0 Csl del 1975), Frank Stella (Bmw 3.0 Csl del 1976), Roy Lichtenstein (Bmw 320i Turbo del 1977) ed Esther Mahlangu (Bmw 525i del 1991). In scena anche i modelli di Sandro Chia (Bmw M3 Gtr del 1992), Jenny Holzer (Bmw V12 Lmr del 1999), Jeff Koons (Bmw M3 Gt2 del 2010) e Julie Mehretu (Bmw M Hybrid V8 del 2024). La mostra milanese chiuderà il tour 2025, che riprenderà nel 2026 con la tappa di Rétromobile a Parigi.