BMW, è il compleanno di SciAbile: la disabilità in pista. Festeggia un ventennio il programma della casa incentrato sull’inclusione

SAUZE D’OULX Una vita in salita può trasformarsi in un’emozionante discesa sulla neve grazie a SciAbile, il progetto di inclusione di BMW Italia che ha l’obiettivo di offrire corsi di sci e discipline alpine a persone con disabilità e che quest’anno compie i suoi primi 20 anni. SciAbile fa parte di SpecialMente, la piattaforma attraverso la quale BMW svolge attività sociali e culturali e della quale SciAbile fu il primo pilastro nel 2003. Anche per questo si tratta di un compleanno importante, celebrato con un filmato realizzato dalla Scuola Holden che ripercorre tutte le tappe di un’iniziativa grazie alla quale sono state erogate oltre 15mila ore di lezione per oltre 1.500 allievi in collaborazione con la scuola di Sauze d’Oulx. Il primo anno i partecipanti furono 33, oggi in Val Susa ne arrivano circa 200 all’anno, accolti da 26 maestri dei quali quattro di fresca formazione. Per questa stagione inoltre SciAbile offre ben tre novità fondamentali: il nuovo Chalet Sincero che permette una migliore accoglienza di allievi, famiglie e maestri; il tapis roulant Baby Rock lungo 100 metri che facilita i primi approcci con la neve e infine il ritorno di David Gros. Il maestro rientra nello staff di SciAbile dopo 8 anni trascorsi come head coach della Nazionale Paralimpica Italiana e due edizioni dei Giochi Paralimpici a Pyeongchang nel 2018 e a Pechino nel 2022.

«Se ci guardiamo alle spalle non sembra possibile che sia passato già tutto questo tempo e quante cose siano state fatte e migliorate. L’auspicio è che possa ancora esserci margini che permettano di non escludere nessuno dal progetto» ha dichiarato Alberto Bergoin, uno dei fondatori del progetto e direttore della scuola Sci Sauze Project.

«Chi è passato dalla scuola di SciAbile ha fatto diventare il talento residuo una filosofia di vita» ha affermato l’amministratore delegato di BMW Italia, Massimiliano di Silvestre, citando il concetto che Alex Zanardi, storico testimonial di SpecialMente, ha sempre amato trasmettere: «Quando la vita ti obbliga ad affrontare situazioni complesse come la disabilità o una menomazione – ricorda il numero uno di BMW Italia – puoi farlo in due modi: rimpiangendo per sempre quello che hai perduto o non ti è stato dato, oppure chiedendoti cosa puoi fare con quello che ti è rimasto». Per chi si è fatto quest’ultima domanda, SciAbile dà sicuramente una risposta.