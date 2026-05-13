Bmw è auto ufficiale anche nell'edizione 2026 del Festival del Cinema di Cannes

Anche per il 2026 Bmw è partner ufficiale del Festival di Cannes, con cui ha stretto un accordo di collaborazione fin dal 2022. Grazie alla disponibilità di una flotta 'elettrica' di ammiraglie Bmw i7 e di suv iX (oltre ad alcuni XM) vip e gli altri ospiti di questo appuntamento imperdibile per il cinema internazionale, avranno l'opportunità di muoversi durante l'evento e scoprire da vicino i progressi e l'unicità dei modelli premium della Casa di Monaco.

Come sottolinea l'azienda attraverso il sito ufficiale del Festival di Cannes, «a differenza di qualsiasi altra Bmw utilizzata in precedenza, queste vetture rappresentano una nuova concezione di lusso che include le esigenze e il benessere dei passeggeri, nonché la digitalizzazione avanzata e la sostenibilità lungo tutta la catena del valore». Una prerogativa sottolineata in apertura del grande evento da Samuel Faure, responsabile partnership del Festival di Cannes.

«Bmw è un marchio iconico che da decenni è anche presente in numerosi film - ha detto - e che è simbolo di eleganza, prestazioni e lusso, oltre ad essere un pioniere nell'elettrificazione». «Negli ultimi anni, abbiamo notato una forte richiesta di veicoli elettrici durante il festival e in Bmw abbiamo finalmente trovato un partner in grado di soddisfare tale domanda».