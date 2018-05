Bmw e Mini "speciali" per pompieri e polizia: Suv di lusso e versione JWC per forze dell'ordine

FULDA - Cresce lo spread fra Italia e Germania, ma questa volta trattando del settore delle auto per i servizi di emergenza e di polizia. Mentre da noi i diversi Corpi affrontano da tempo il problema di un parco vetture ridotto all'osso e spesso obsoleto, in Germania (come viene propagandato da molti telefilm, compreso il celebre Cobra 11) gli agenti di polizia e i pompieri hanno a disposizione auto di fascia alta, tutte in ambito premium. Non stupisce quindi che Bmw abbia presentato al recente evento RettMobil di Fulda - dedicato ai mezzi per i servizi di emergenza - una nuova gamma di auto per pompieri, pronto soccorso e polizia.

Spiccano un Suv X3 xDrive20d, allestita sia come “command car” per i vigili del fuoco sia come mezzo per interventi medici, che è stata esposta a fianco di una Serie 2 Grand Tourer allestita (grazie alla spaziosità interna) come ambulanza e ad un Suv X1 come veicolo di appoggio per i pompieri. Ma la proposta più “innovativa” è certamente la Mini John Cooper Works da 231 cv in variante Polizei - adatta quindi, per le sue elevate prestazioni, ad inseguimenti anche autostradali - che mostra una insolita livrea che riprende la grafica giovane dei murales e che punta a rendere più simpatica e 'accettabile' la presenza di un mezzo della polizia nei quartieri cittadini. Bmw, sottolinea la nota della Casa, fornisce da 60 anni automobili e moto alle forze dell'ordine e ai servizi di emergenza tedeschi.