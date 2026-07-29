BMW entra nell'universo di Spider-Man: la Neue Klasse debutta sul grande schermo con la nuova iX3

BMW rafforza il proprio legame con il mondo dell'intrattenimento cinematografico portando la sua nuova generazione di modelli direttamente nell'universo Marvel. In occasione dell'uscita di “Spider-Man: Brand New Day”, nelle sale dal 29 luglio, il costruttore bavarese diventa coprotagonista del film con la nuova BMW iX3 e la Serie 5 Berlina. Le vetture sono infatti coinvolte nelle sequenze d'azione e utilizzate per mettere in risalto le più recenti innovazioni tecnologiche della Casa di Monaco.

La collaborazione con Sony Pictures arriva in un momento strategico per BMW. La iX3 rappresenta infatti il primo modello della Neue Klasse, la nuova famiglia di vetture destinata a inaugurare una fase completamente rinnovata per il marchio, caratterizzata da un'evoluzione dell'elettrificazione, del software e dell'esperienza digitale di bordo. Nel film, accanto alla berlina Serie 5, la iX3 mette in mostra soluzioni come il BMW Panoramic Display, i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, il tetto panoramico in vetro e la modalità Sport, elementi che vengono inseriti nella trama anziché limitarsi a una semplice comparsa scenica.

L'intesa tra BMW e Spider-Man nasce anche da un evidente parallelismo. Da una parte c'è Peter Parker che affronta un nuovo capitolo della sua vita, quattro anni dopo gli eventi di “Spider-Man: No Way Home”, costretto a vivere in una New York che ha dimenticato la sua identità mentre combatte una nuova minaccia sempre più pericolosa. Dall'altra c'è BMW che apre una nuova era con la Neue Klasse, destinata a ridefinire il futuro del marchio.

Un concetto sottolineato anche da Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand and Product Management, che ha dichiarato: «Il lancio della Neue Klasse e “Spider-Man: Brand New Day” non potrebbero essere più in sintonia. Entrambi rappresentano un nuovo, audace inizio e la fiducia nel dare forma a ciò che verrà. Siamo orgogliosi di accompagnare questo nuovo capitolo di Spider-Man con la BMW iX3, il nostro primo modello della Neue Klasse».

L'interesse attorno al film conferma la portata dell'operazione. Il trailer ufficiale ha infatti stabilito un nuovo record nell'industria cinematografica diventando il primo a superare un miliardo di visualizzazioni in appena quattro giorni, offrendo così a BMW una vetrina globale senza precedenti proprio nel momento in cui la nuova iX3 si prepara ad arrivare sul mercato. La pellicola, diretta da Destin Daniel Cretton, vede il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, affiancato da Zendaya, Mark Ruffalo nelle vesti di Hulk, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Michael Mando.

Per celebrare la collaborazione, BMW ha realizzato anche un esemplare unico destinato a catturare l'attenzione degli appassionati. Si tratta della BMW iX3 Flow – Spider-Man Brand New Day, sviluppata insieme a Sony e Marvel e caratterizzata da una carrozzeria dotata di elementi E Ink Prism a colori. Questa tecnologia permette di modificare dinamicamente le grafiche esterne, trasformando l'auto in una superficie animata ispirata ai movimenti, all'energia e all'universo visivo del celebre supereroe. Dopo la première del film, la show car rimarrà esposta al BMW Welt di Monaco fino al mese di settembre.

L'iniziativa coinvolge direttamente anche i clienti della Casa tedesca. Dal 27 luglio al 10 agosto, infatti, le BMW compatibili prodotte dopo luglio 2020 e dotate dei sistemi operativi BMW Operating System dal 7 fino al 9 oppure Operating System X possono visualizzare un'animazione esclusiva dedicata a Spider-Man. All'avvio della vettura compare un banner sul Control Display che attiva un'esperienza immersiva composta da un'animazione a schermo intero, una colonna sonora dedicata e uno spettacolo di illuminazione ambientale sincronizzato.

La campagna si completa con il teaser intitolato The Big Screen, girato a Londra con lo stunt double di Spider-Man Luke Scott. Il cortometraggio racconta la storia di un padre e di un figlio che osservano le notizie dedicate al supereroe mentre la loro BMW iX3 è in ricarica. Quando Spider-Man atterra realmente sul cofano della vettura, realtà e finzione si fondono, dimostrando come le caratteristiche dell'automobile possano integrarsi naturalmente nella narrazione. Più che una tradizionale operazione di co-branding, BMW punta così a costruire un racconto che unisce tecnologia, innovazione e cultura pop, utilizzando uno dei franchise cinematografici più popolari al mondo per presentare la Neue Klasse al grande pubblico.