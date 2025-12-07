BMW Group dona una iX 60 a Papa Leone XIV. Il Sav full electric con oltre 700 Km di autonomia

Una BMW iX 60 è stata donata da BMW Group a Papa Leone XIV. La cerimonia di consegna è stata effettuata, alla presenza di Sua Santità, dal CEO di BMW AG Oliver Zipse e da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A. Erano presenti in rappresentanza della Casa di Monaco anche Bernhard Kuhnt, Head of Region Europe e Maximilian Schoeberl, Executive Vice President Comunicazione, Politica e Corporate di BMW AG. «Abbiamo avuto il privilegio di donare a Papa Leone XIV una BMW iX60 - ha affermato Massimiliano Di Silvestre - perché testimonia il nostro approccio alla sostenibilità e alla tutela del pianeta, temi che sappiamo essere molto importanti per il Santo Padre e nei quali noi crediamo profondamente». La nuova edizione dello Sports Activity Vehicle (SAV) full electric della casa di Monaco offre prestazioni di guida superiori e un'autonomia significativamente ampliata che nella versione iX60 può raggiungere oltre 700 km. La Bmw iX presenta un frontale con il doppio rene ridisegnato e dotato di illuminazione di contorno (in opzione). Inoltre, sfoggia nuovi fari con elementi verticali per luci diurne ed indicatori di direzione, e gruppi ottici posteriori M Shadow Line scuri in combinazione con il pacchetto M Sport Pro.

L'immagine generale si fa più elegante attraverso le grembiulature anteriori e posteriori con una maggiore percentuale di superfici verniciate in tinta con la carrozzeria, mentre il pacchetto M Sport arricchisce il Suv 100% elettrico di grandi prese d'aria nella parte anteriore e con riflettori verticali nella zona posteriore. La iX di nuova generazione monta due motori elettrici, uno per ogni asse, per cui ogni versione è dotata di trazione integrale elettrica. La gamma della nuova iX parte dalla xDrive45, che eroga 408 CV, grazie ad una potenza di sistema aumentata di 82 CV; la xDrive60, invece, eroga 544 CV sfruttando un incremento di potenza di 21 CV; mentre la nuova M70 xDrive, al vertice della famiglia iX, raggiunge quota 659 CV, ben 40 CV in più rispetto al modello di punta precedente, e vanta una coppia massima di 1.100 Nm. Con una nuova tecnologia delle celle, che aumenta il contenuto energetico della batteria, la xDrive45 ha un accumulatore di 94,8 kWh, la xDrive60 di 109,1 kWh e la M70 xDrive di 108,9 kWh. Mentre l'autonomia nel ciclo WLTP è compresa tra i 490 km ed i 701 km: una percorrenza che può essere raggiunta dalla xDrive60.