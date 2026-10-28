BMW Group Italia e Pierfrancesco Favino lanciano “Cambiamo Prospettiva”, il nuovo storytelling di SpecialMente

BMW Group Italia lancia “Cambiamo Prospettiva” che, come si evince dal nome, non è un’automobile né una moto, ma una serie di racconti che rientra all’interno di SpecialMente, il programma di responsabilità sociale che la filiale italiana del costruttore bavarese porta avanti da oltre 13 anni, e che è stata realizzata insieme a M+C Saatchi e Utopia con protagonisti i ragazzi di Tortellante, laboratorio terapeutico-abilitativo arrivo dal 2016, e due contributi d’eccezione: quello dello chef Massimo Bottura e dell’attore Pierfrancesco Favino, da tempo ambassador di BMW.

Il progetto è stato presentato in occasione del World Pasta Day con la proiezione del primo dei racconti al quale ne seguiranno altri, tutti mirati a narrare storie che coinvolgono persone e organizzazioni impegnate ogni giorno a creare inclusione sociale in modo concreto, così come il preparare e gustare insieme tortellini. Il messaggio fondamentale è: l’inclusione non è assistenza, ma capacità di generare valore, autonomia e nuove opportunità per l'intera comunità.

I gesti comuni di ogni giorno possono abbattere barriere, creare comunità e soprattutto aprire nuove opportunità attraverso l’adattamento al cambiamento, elemento fondamentale per la costruzione del futuro e una realtà non adattata, ma costruita davvero da tutti a misura di tutti. A questo si riferisce il titolo “Cambiamo Prospettiva” seguendo l’ispirazione del compianto Alex Zanardi che non si è fermato a rimpiangere ciò che manca, ma ad osare e pensare a ciò che abbiamo e possiamo fare.

«Sin dall’inizio – ha dichiarato Sergio Solero, presidente e pmministratore pelegato di BMW Italia – SpecialMente è nato per spostare lo sguardo, per cambiare prospettiva. Non per dare lezioni, ma per costruire insieme una società diversa, fondata sui bisogni di tutti, non adattata. Perché davanti a ogni ostacolo abbiamo due scelte: fermarci oppure osare. E noi – ha proseguito Solero – ispirati da Alex Zanardi, scegliamo di osare, trasformando le barriere in nuovi orizzonti. La lezione del talento residuo di Alex, in fondo, è tutta qui: non rimpiangere ciò che si è perso o che manca, ma pensare a cosa si può fare con quello che abbiamo. E guardare ad ogni essere umano in quanto tale».

Cambiamo Prospettva inaugura una nuova fase di SpecialMente, un nuovo modo di raccontare che cosa BMW Italia fa nel sociale, come affermato da Roberto Olivi. «Vogliamo raccontare storie capaci di cambiare il punto di vista delle persone e mostrare come l'inclusione possa diventare una forza concreta di trasformazione sociale. Il Tortellante rappresenta perfettamente questa visione: un progetto che mette al centro competenze, autonomia e partecipazione, contribuendo ogni giorno a costruire una società più aperta e accessibile».

«Il film dedicato al Tortellante – ha dichiarato il direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di BMW Italia – è il primo capitolo di una più ampia serie editoriale che vedrà SpecialMente raccontare altre iniziative sostenute dal programma, con l'obiettivo di rendere sempre più visibile il contributo che imprese, associazioni e comunità possono offrire nella costruzione di una società inclusiva».