Bmw i Hydrogen Next, la propulsione ad idrogeno è nel mirino della casa di Monaco

Il potere della scelta, traduzione letterale di “Power of Choice”, ovvero il claim Bmw che definisce le tecnologie in via di sviluppo presso il costruttore bavarese. Tra queste non poteva mancare l'idrogeno. Una soluzione sempre più all'ordine del giorno, che al momento non gode di una reale rete di approvvigionamento. Ecco perché Bmw, prima di parlare di produzione di serie, ha deciso di attendere dopo il 2025. Nel 2022 invece ci sarà una piccola produzione in serie di X5 equipaggiate con il nuovo sistema di propulsione a idrogeno, impiegate come veicoli test. Tecnologia che è stata sviluppata congiuntamente con Toyota.

Di fatto il modello i Hydrogen Next, ovvero la componente meccanica di quello che sarà la nuova generazione di vetture a idrogeno, è formato da una coppia di serbatoi da 700 bar che possono contenere complessivamente sei chilogrammi di idrogeno. A cui bisogna sommare la componente elettrica, che si realizza dal modello eDrive di quinta generazione, che debutterà a breve sulla nuova iX3. La potenza complessiva del sistema è pari a 275 kW (374 cv).

“Siamo convinti che in futuro esisteranno differenti sistemi di propulsione uno accanto all'altro, poiché non esiste un'unica soluzione che risponde all'intero spettro delle esigenze di mobilità dei clienti in tutto il mondo. Nel lungo termine la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno potrebbe diventare praticamente il quarto pilastro del nostro portafoglio di propulsori. I modelli di fascia alta della nostra famiglia X di grande diffusione sarebbero i candidati ideali per questa applicazione”, dichiara Klaus Fröhlich, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG, Research and Development.