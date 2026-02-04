BMW i3, la nuova berlina elettrica su piattaforma Neue Klasse è entrata in fase di pre-produzione

La nuova BMW i3 è entrata nella fase di pre-serie e lo stabilimento di Monaco di Baviera ha già iniziato ad assemblare i primi esemplari in vista dell’inizio vero e proprio della produzione delle unità destinate al mercato che inizierà nella seconda metà dell’anno.

Dunque, dopo il suv iX3, è il turno della berlina i3 che sarà il secondo modello basato sulla piattaforma Neue Klasse destinata ad altri quattro modelli. La nuova base tecnica nasce per ospitare sistemi di propulsione esclusivamente elettrici e possiede un’architettura elettronica definita da software basata su 4 “cervelli” con capacità di calcolo 20 volte superiori rispetto alle altre BMW.

Per questo la nuova i3 avrà uno stile ispirato alle “Neue Klasse” degli anni ’60 e ’70 disegnate da Giovanni Michelotti e sarà all’avanguardia della tecnologa digitale oltre a contenere tutte le innovazioni che riguardano la sostenibilità ambientale a tutto tondo. Dunque elettrificazione, ma anche ricerca per fornitori, logistica, metodi produttivi e i materiali “circolari”, riciclati e riciclabili.

Anche per questi aspetti si è fatto ampio ricorso alla tecnologia digitale e all’Intelligenza Artificiale che fanno parte integrante dei processi di progettazione e produzione della i3. Come per tutti i prodotti però c’è bisogno della prova del nove rappresentata dalla fase di pre-produzione che permette di verificare sui prodotti finiti quanto previsto dagli ingegneri e ottimizzarlo per poi accelerare i ritmi.

Tutto questo non è possibile senza gli uomini che lavorano direttamente sulle linee di produzione, dopo un intenso periodo di formazione, verificano, insieme ai sistemi computerizzati e robotizzati, i livelli di qualità finali intervenendo eventualmente sui processi, per renderli sempre meno fallibili e più fluidi, e individuando tutte le potenziali aree di miglioramento per produrre al meglio la i3.

La nuova avrà, così come la iX3, batterie con celle cilindriche di nuova concezione e trazione a uno, due o anche quattro motori, soluzione che sarà impiegata sulla versione M da circa 800 kW (oltre mille cavalli) e, oltre a permettere prestazioni superlative, permetterà livelli inediti di controllo della dinamica gestendo in modo istantaneo la coppia trasmessa a ciascuna ruota.