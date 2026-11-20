Quanto tempo bisogna rimanere fermi per ricaricare un’auto elettrica per un viaggio che unisce i 5.886,7 km che uniscono Capo Nord a Tarifa, rispettivamente il punto più settentrionale e quello più meridionale del Continente europeo? In tutto, non più di 3 ore, anzi 2 ore e 45 minuti e 54 secondi.

È il record messo a segno dalla nuova BMW i3 nel corso di Paneuropeana, la competizione ideata dal Rafael de Mestre e che mette in gara auto elettriche per testarne l’efficienza e anche il comportamento di ricarica utilizzando la rete pubblica di rifornimento, senza alcuna pianificazione preventiva, dunque in situazioni di piena normalità e con condizioni climatiche assai diverse.

Una prova dunque che mette a dura prova le prestazioni e l’efficienza globale di un mezzo misurando anche quelle che riguardano la cosiddetta esperienza di ricarica. I dati dichiarati della nuova i3 50 xDrive dicono che ha due motori per una potenza totale di 345 kW, un consumo medio di 18-13,4 kWh/100 km e una batteria con una capacità netta di 108,7 kWh per un’autonomia di 912 km.

Ebbene, la berlina elettrica tedesca ha terminato il percorso in 3 giorni, 2 ore e 41 minuti alla media di 79,7 km/h con un consumo di soli 12,5 kWh e una potenza media di ricarica pari a 275 kW, un valore notevole considerato che quella massima di 400 kW è raggiungibile solo per un tempo e uno stato di carica limitati e dipende anche dalle capacità della stazione in un determinato momento.

Un altro dato interessante è che la i3, prima di ricaricare la prima volta, abbia percorso ben 744 km ad una temperatura esterna di 1 grado, dunque una condizione non certo ideale né per la batteria né per l’assorbimento di energia dovuto al riscaldamento dell’abitacolo. Altri fattori fondamentali sono l’eccellente aerodinamica (cx d 0,21) e gli pneumatici su cerchi da 19” e resistenza di rotolamento inferiore del 14% rispetto a quelli di classe A.

I dati che tuttavia impressionano sono il consumo, risultato nettamente più basso rispetto alla forbice di omologazione, e il raffronto con le edizioni precedenti: solo nel 2015 il tempo massimo di ricarica migliore era stato di 20 ore e 15 minuti, dunque superiore di quasi 12 volte. Una differenza che racconta bene, oltre agli altri non certo secondari, quale sia stata l’evoluzione dell’auto elettrica in pochi anni e quali potrà raggiunge nei prossimi anni.