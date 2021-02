Bmw i4, fabbrica di Monaco ferma per preparare il suo arrivo. Nuova berlina elettrica prodotta in linea con Serie 3 e M3

MONACO - C'è grande attività nello stabilimento Bmw di Monaco nonostante la fabbrica sia stata chiusa dopo l'ultimo turno del 23 luglio in concomitanza con le vacanze scolastiche della Baviera che vanno dal 27 luglio al 7 settembre, Produzione ferma (con 6mila dipendenti in ferie forzate) ad esclusione del settore motori, ma lavoro a pieno ritmo invece per allestire le attrezzature e modificare le linee di montaggio della Serie 3 che dalla riapertura ospiterà l'inedito modello 100% elettrico i4.

Questa auto, va sottolineato, porta al debutto la nuova Architecture (CLAR) in variante EV, così da consentire non solo una sensibile riduzione dei costi (CLAR è già utilizzata in molti modelli Bmw, a partire dalla Serie 7 del 2015) ma anche l'indispensabile flessibilità produttiva che deve poter seguire l'andamento della domanda dei modelli elettrici rispetto a quelli tradizionali.Le strutture di produzione esistenti a Monaco potranno funzionare indipendentemente dal fatto che la sequenza in linea preveda una Serie 3 Berlina, una Serie 3 Touring, una M3 o una i4 puramente elettrica. ''Questo ci consentirà di rispondere in modo flessibile alla domanda dei clienti - ha commentato il direttore dello stabilimento Robert Engelhorn - Stiamo preparando il nostro stabilimento di Monaco per il futuro''.

Il riavvio delle linee è previsto per il 4 settembre.I motori elettrici e le batterie ad alta tensione per la i4 sono forniti dal Centro di produzione e-Drive recente avviato nello stabilimento Bmw di Dingolfing mentre le celle delle batterie sono fornite da aziende come le asiatiche CATL e Samsung SDI e, in futuro, anche da Northvolt che opererà dal nord della Svezia e con cui la Casa di Monaco ha recentemente firmato un accrdo. Entro la fine del 2021 il Gruppo Bmw offrirà cinque modelli di produzione completamente elettrici: la i3, la Mini Cooper SE , la iX3 , la iNext e la i4.