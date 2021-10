Bmw, inaugurato a Roma l'Urban Store di via Barberini. Progetto pilota mondiale per una nuova “customer experience”

BMW Roma inaugura oggi ufficialmente il rinnovato Urban Store di via Barberini. È un progetto pilota a livello mondiale improntato ad un’evoluzione del rapporto con il cliente, molto più focalizzato sulla customer experience.Integrato con soluzioni di comunicazione digitale nei principali touch point della “customer journey” del cliente, ha richiesto un investimento di 1 milione di Euro. Lo store è anche il primo caso al mondo di utilizzo del nuovo logo BMW nelle insegne esterne. In esclusiva per lo Urban Store di via Barberini, sono state implementate numerose soluzioni digitali avanzate (normalmente non presenti in concessionarie «standard»), come ledwall di grandi dimensioni, video-band, proiezioni a 360°.

A distanza di 7 anni dall’inaugurazione di questo innovativo brand showroom (che fu aperto ufficialmente il 7 marzo 2014), il BMW Roma Urban Store si posiziona nuovamente come progetto pilota innovativo a livello mondiale nella relazione con il cliente per un’esperienza d’acquisto interattiva e all’avanguardia. Nella strategia dell’azienda c’è la ricerca costante di momenti da condividere con i clienti, dove trasmettere la passione e il legame con il marchio. Tre le linee guida: centralità del cliente, sostenibilità ed esperienza di brand. In questo modo il BMW Group si proietta verso il futuro del retail in campo automobilistico: dall’accoglienza alla consegna della vettura, il Brand si esprime in un processo integrato, fatto di suggestioni, persone e processi.

BMW Group è impegnato in un processo di evoluzione e trasformazione della tecnologia verso standard di sostenibilità circolare. Questo significa che l’attenzione ed il focus sulla sostenibilità per l’azienda vanno oltre lo sviluppo di auto sofisticate a propulsione elettrica.

In particolare, gli obiettivi di sostenibilità del BMW Group si estendono all’intero ciclo di vita del prodotto: dalla scelta di energia pulita per gli impianti di fabbricazione a quella delle materie prime e di tutta la catena di approvvigionamento, dalla produzione fino al recycling completo del prodotto. L’elettrificazione e la sostenibilità corrono di pari passo con l’evoluzione dei processi retail, che includono una nuova relazione con il mercato.

“L’anno che ci siamo lasciati alle spalle – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - ha modificato molti aspetti della nostra vita e del modo di fare business, accelerando cambiamenti da cui non faremo marcia indietro nel futuro. Ecco perché abbiamo ritenuto che fosse opportuno mettere ancor più il cliente al centro con le sue nuove esigenze, motivazioni ed incertezze. Da qui l’importanza di una Customer Orientation autentica, supportata, alimentata dal Product Genius come interlocutore privilegiato per i nostri Clienti, l’importanza dei customer insights, cioè delle reali aspettative dei nostri Clienti, ma anche la capacità di costruire esperienze fatte “su misura” del Cliente con momenti leggendari all’interno del processo di approccio al Brand e di decisione di acquisto”.