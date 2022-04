BMW, il brand M a 50 anni si rinnova e torna in campionato GT. Arrivano supersportive elettrificate, a fine anno XM da 750 cv

MISANO ADRIATICO - M, il brand dal cuore sportivo di Bmw, compie 50 anni e per una ricorrenza tanto importante si rinnova e punta in alto tornando nel Campionato Italiano GT. Ad annunciarlo, nel corso di una giornata dedicata al Motorsport del marchio della doppia elica sul circuito di Misano, è il presidente e ad di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre. «La lettera M - spiega - segna sempre un punto di demarcazione netto della sportività. Dell’emozione allo stato puro» aperto al futuro, all’innovazione nella prestazione. Un brand che utilizza la propria forza «per trasformarsi ed evolvere. Sempre orientata verso nuove prestazioni - sottolinea ancora Di Silvestre - e includerà anche l’elettrificazione senza mai perdere lo stile di guida tipico del brand». Una vera serie M completamente elettrica. Un cambio di passo epocale, non bastasse l’ingresso in listino delle due nuove M3 e M4 per la prima volta a trazione integrale. D’altra parte, spiegano in Bmw, M vuol dire performance, sportività e piacere di guida. Tutte caratteristiche che vengono declinate a seconda delle tecnologie disponibili.

La trazione integrale intelligente appositamente elaborata per queste vetture, dunque, ben si attaglia alle necessità di una M e le rende ancor più precise e divertenti. E se la storia di M3 e M4 è a una decisiva svolta, preludio ne sono le vetture dall’animo più marcatamente sportivo: BMW iXM60, la BMW i4 M50 e la BMW XM che arriverà a fine anno. Nell’anno del cinquantesimo anniversario, torna a richiesta sulla livrea anche il logo storico della BMW M: molto differente da quello attuale, ma sempre basato sui colori blu, viola e rosso. L’elettrificazione, dunque, entra in maniera davvero decisiva nel brand. «La nuova BMW i4 M50 - ricorda Di Silvestre - ha 544 cv ed è il primo veicolo elettrico del marchio incentrato sulla dinamica di guida» anche grazie ai 521 km di autonomia nel ciclo WLTP. E poi BMW iX M60, il veicolo elettrico più potente e più veloce in gamma, sviluppata dalla Divisione M fin dall’inizio per la mobilità completamente elettrica: 619 CV erogati da due motori elettrici, la trazione integrale elettrica e tuning del telaio specifico M, brucia lo 0-100 km/h in soli 3,8 secondi.

Dalla fine di quest’anno, infine, nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, sarà avvita la fabbricazione della BMW XM. Presentata come concept lo scorso anno, sarà mossa da un propulsore ibrido da 750CV: l’ auto della gamma M più potente di sempre. Il brand M è pronto anche a una nuova sfida e torna nel Campionato Italiano GT in modo ufficiale, affiancando il Ceccato Racing Team, con Ravaglia Team Manager, nella categoria Sprint la BMW M4 GT3, una belva da quasi 600 CV.