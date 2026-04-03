BMW, il nuovo suv elettrico iX3 è stato nominato “World Car of The Year 2026”

In occasione del giorno di apertura ai media, il New York International Auto Show ha ospitato la cerimonia di premiazione per l'edizione 2026 del trofeo World Car of The Year - powered by Brembo. A salire sul gradino più alto è stato il suv elettrico Bmw Ix3, primo modello della famiglia Neue Kasse che non ha vinto solo il premio World Car Of The Year ma anche quello di 2026 World Electric Vehicle.

Il premio 2026 World Luxury Car è stato invece attribuito al modello elettrico Lucid Gravity, così com'è stata una vettura 100% a batteria - la Hyundai Ioniq 6 N -ad essere nominata 2026 World Performance Car. La piccola Nio Firefly per la giuria composta da giornalisti specializzati è la 2026 World Urban Car mentre il panel specializzato di esperti ha attribuito il titolo 2026 World Car Design Of The Year alla Mazda 6E che in alcuni mercati è denominata Ez-6.