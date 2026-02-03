Bmw, il rinnovato logo dopo il debutto sulla iX3 sarà su tutti i modelli da febbraio

La novità era stata mostrata sull'inedita iX3 Neue Klasse, i cui primi esemplari sono stati consegnati ad alcuni fortunati clienti nella sede Die Welt a Monaco. Ora però Bmw si appresta a cambiare il suo classico logo blu e bianco dell'elica su tutti i suoi modelli (la cosa avviene proprio da febbraio). La revisione grafica è minima ma evidenzia l'evoluzione della tecnologia e del design di tutte le Bmw. Come si rileva osservando attentamente lo stemma, gli elementi essenziali - l'anello nero con le tre iniziali della Bayerische Motoren Werke che circonda i quattro quadranti, due blu e due bianchi - sono ancora presenti.

L'anello cromato interno è però scomparso e la finitura della cornice nera è opaca anziché lucida, con una evoluzione che ha certamente impegnato i graphic designer obbligati a 'innovare' senza stravolgere però il grande passato dell'azienda. Le origini di questo iconico logo ai primi Anni '20, in seguito alla fusione di due aziende aeronautiche. In origine, il logo era il nome Rapp Motorenwerke attorno a una testa di cavallo su un piedistallo. In seguito l'azienda adottò un design a scacchi bianchi e azzurri, pensato per richiamare la bandiera bavarese, a sua volta derivata dallo stemma della Casata dei Wittelsbach.