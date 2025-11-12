“Bmw in Tour” al via la terza stagione del progetto di sport e inclusione sociale

Presentata a Casa Milan la terza stagione di “Bmw in Tour”, il progetto di sport e inclusione sociale ideato dall'Associazione Concessionari Italiani Bmw (A.C.I.B.) insieme alla Fondazione EcoEridania Insuperabili, con il supporto di Bmw Italia e AC Milan. L'iniziativa, nata nel 2023 da un'idea della rete dei concessionari e cresciuta fino a coinvolgere l'intero network nazionale, con la stagione 2025-2026 segna un traguardo importante con tutte le concessionarie della rete Bmw Italia coinvolte attivamente al progetto, che si articolerà in 15 tappe corrispondenti alle sedi di Insuperabili sul territorio nazionale. Ogni appuntamento prevede momenti di formazione e partite inclusive tra atleti e dipendenti delle concessionarie, con la selezione dei migliori giocatori che andranno a comporre la “Squadra Bmw”, attesa alla finalissima di giugno 2026 in uno dei centri sportivi di AC Milan.

«Per noi di Bmw Italia, restituire valore alla società è un mantra che portiamo avanti con passione e convinzione da oltre dieci anni - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - attraverso progetti come SpecialMente che promuovono inclusione, educazione e sostenibilità. 'Bmw in tour' è speciale perché unisce i ragazzi sul campo, i concessionari, le società del gruppo e partner come AC Milan, che condividono con noi una visione». La collaborazione con la Fondazione EcoEridania Insuperabili rappresenta il cuore pulsante del progetto. «Il nostro obiettivo è creare un mondo sempre più inclusivo attraverso il calcio - ha spiegato Davide Leonardi, presidente della Fondazione - ed è fondamentale avere al nostro fianco aziende e persone che credono nei nostri valori e ci aiutano a renderli concreti.

“Bmw in tour” è un percorso di conoscenza reciproca e sensibilizzazione». Anche Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, ha rinnovato il sostegno del club. «Siamo orgogliosi - ha detto Massaro - di affiancare Bmw per il terzo anno consecutivo in questo progetto. Lo sport è simbolo di unione e inclusione, valori che il Milan condivide da sempre e che porta avanti attraverso Fondazione Milan. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che scenderanno in campo in questa nuova stagione».

Il tour, che partirà a febbraio 2026 e si concluderà a giugno, toccherà le principali città italiane con il coinvolgimento diretto dei dealer e delle comunità locali. La conferenza di presentazione, ospitata per il terzo anno consecutivo a Casa Milan, si è conclusa con l'intervento dello chef Andrea Berton, che ha offerto la propria brigata a sostegno dell'evento.