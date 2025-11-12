“Bmw in Tour”, la terza stagione del progetto che unisce sport e inclusione

Non è solo un torneo: è un viaggio. Un modo diverso di intendere la responsabilità sociale, fatta di campi da calcio, impegno e valori concreti. Riparte così BMW IN TOUR, il progetto di inclusione sportiva e sociale ideato da A.C.I.B. (Associazione Concessionari Italiani BMW) e dalla Fondazione EcoEridania Insuperabili, con il supporto di BMW Italia e AC Milan. L’edizione 2025-2026 segna un traguardo storico: per la prima volta tutte le concessionarie BMW Italia partecipano attivamente, toccando 15 tappe in tutto il Paese. Nato nel 2023 all’interno del programma “SpecialMente #drivenbypeople”, il progetto è diventato un esempio di collaborazione virtuosa tra impresa e mondo sociale. Dopo due stagioni di crescita, con 25 concessionarie e 13 tappe, la rete si amplia e rafforza, trasformando lo sport in strumento di partecipazione e coesione.



“Quel sogno è diventato realtà”. Per Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, “restituire valore alla società è un mantra che portiamo avanti con passione e convinzione da oltre dieci anni, attraverso progetti come SpecialMente che promuovono inclusione, educazione e sostenibilità”. BMW IN TOUR, spiega, “è speciale perché unisce i ragazzi sul campo, i concessionari, le società del gruppo e partner come AC Milan, che ha sempre dimostrato di condividere la nostra visione della leadership e della responsabilità sociale d’impresa, creando una rete forte e condivisa”. Le partite, giocate da squadre miste di atleti e dipendenti delle concessionarie, si trasformeranno in esperienze di formazione e dialogo. Al termine di ogni tappa sarà selezionato un MVP che entrerà nella Squadra BMW, pronta a sfidare nella finalissima di giugno 2026 la Squadra Campione d’Italia Cat. CP di Insuperabili. “Quando abbiamo dato il calcio d’inizio a BMW IN TOUR, tre anni fa, avevamo 11 concessionarie a bordo”, ricorda Di Silvestre. “Quest’anno, grazie al lavoro di A.C.I.B. e del suo presidente Enzo Zarattini, tutta la rete dei concessionari BMW partecipa attivamente. Quel sogno è diventato realtà”.



“Il vero valore di un’auto è nella vita delle persone”. Per Enzo Zarattini, Presidente di A.C.I.B., l’iniziativa “rappresenta molto più di un semplice tour: è un gesto di solidarietà, inclusione e speranza”. Zarattini ringrazia i concessionari e i partner che da tre anni sostengono il progetto, ricordando che “il vero valore di un’auto non risiede solo nella sua tecnologia, ma anche nel suo impatto positivo sulla vita delle persone”. Al suo fianco, Davide Leonardi, Presidente della Fondazione EcoEridania Insuperabili, ribadisce: “Abbiamo un obiettivo ambizioso: creare davvero un mondo maggiormente inclusivo attraverso il calcio. Attraverso questi percorsi di conoscenza reciproca e sensibilizzazione, l’inclusione diventa parte di un cammino virtuoso che arricchisce ciascuna persona”.



Lo sport come ponte per l’inclusione. Anche AC Milan rinnova il proprio impegno nel progetto. “Come club, siamo particolarmente orgogliosi di sostenere per il terzo anno consecutivo il nostro partner BMW in questo percorso”, afferma Daniele Massaro, Brand Ambassador rossonero. “Lo sport è da sempre un simbolo di unione e inclusione, valori che il Milan condivide con BMW e che promuove da oltre vent’anni attraverso i progetti di Fondazione Milan. Un in bocca al lupo a tutti gli atleti che scenderanno in campo”. A sostenere il tour ci sono Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience, Car Garantie, GenArt, Italia Bilanci e Visual Software, insieme ai 15 dealer partner – tra cui Autotorino, BMW Roma, Bonera, Brandini, Lario Bergauto e Ceccato Motors – e ai 16 dealer supporter che hanno scelto di aderire anche senza una squadra. Inoltre, le otto squadre ufficiali di Insuperabili, impegnate nei campionati nazionali FIGC DCPS, FISPES, FISDIR, FISPIC e FIS, indosseranno il pantaloncino con il logo “+ DIVERSITY IS MORE”, la campagna lanciata da BMW Italia e AC Milan contro ogni forma di discriminazione. In fondo, è questo il senso del progetto: unire passione, impegno e responsabilità in un’unica squadra. Perché, come ricorda BMW Italia con il programma SpecialMente, “il cambiamento non si guida da soli, ma insieme”.