Bmw inaugura la nuova casa a Milano durante la Design Week. X3, Mini Cooper e CE-02 protagonisti

La settimana del design di Milano è stata l’occasione perfetta per l’inaugurazione della nuova House of Bmw, che si sposta in via Alessandro Manzoni 41, di fronte al teatro. Il lancio è avvenuto con un’installazione speciale nel cortile interno di Palazzo Borromeo d’Adda, che ha visto una Bmw X3, una Mini Cooper e uno scooter elettrico Bmw CE-02 diventare protagonisti. Quest’opera, denominata “Vibrant Transitions”, vede il Suv X3 nell’esclusiva configurazione “Designer’s Choice”, con una colorazione speciale scelta dai creativi della casa di Monaco di Baviera. Lo scooter CE-02 è invece realizzato in un allestimento dedicato al marchio Mini, che espone a sua volta una nuova Cooper elettrica. “L’installazione mostra il nostro approccio integrato alla mobilità”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Bmw Italia Massimiliano Di Silvestre. “Il legame tra la nostra casa milanese e la Design Week continua a dimostrarsi efficace, con oltre 100 mila visitatori nelle ultime tre edizioni”, ha aggiunto.

L’esibizione nella House of Bmw è stata visitabile tra l’8 e il 13 aprile e ha unito il design all’esperienza sensoriale, con il colore blu dedicato alla casa dell’elica e il verde alla Mini. Inoltre, i mezzi esposti sono stati accompagnati dalla relativa colonna sonora che accompagnava i visitatori attraverso tre distinti percorsi sensoriali. La X3 sfoggiava la colorazione Frozen Tanzanite Blue, particolarmente impattante a livello visivo, mentre per la Mini Cooper e il Bmw CE-02 è stata scelta una tinta bianca con dettagli grigi e verdi, che richiamano a temi di sostenibilità ambientale e mobilità consapevole.