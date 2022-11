BMW Italia e Alcantara svelano una M4 Competition con interni unici

Un regalo davvero prezioso, e definirlo più unico che raro non è un detto popolare, ma la constatazione della realtà. È il “cadeaux” che Bmw si è fatta per celebrare degnamente il cinquantesimo compleanno della M, la leggendaria lettera che contrassegna le versioni più performanti della sua gamma messe a punto dalla divisione alte prestazioni di Monaco.

Si tratta di una Bmw M4 Competition davvero speciale, una one-off (cioè un esemplare unico, non destinato a un futuro commerciale) i cui arredi firmati Alcantara trovano espressione negli interni di eccezionale qualità, contraddistinti da finiture di alto artigianato, in sintonia cromatica con la squillante livrea gialla e impreziositi da dettagli sofisticati – tra cui i loghi M e 50Jhare (50 anni) Bmw ricamati sui poggiatesta – alcuni dei quali non nascondono l’ispirazione alla Bmw 3.0 Csl del 1972.

«La scelta di collaborare con un’eccellenza italiana di respiro mondiale – ha detto Massimo Di Silvestre, presidente di Bmw Group Italia – vuole testimoniare i consolidati rapporti che le Bmw M hanno da sempre con il nostro Paese, a cominciare dal modello d’esordio della famiglia, la M1 che Giorgetto Giugiaro disegnò cinquant’anni fa.

Un omaggio che fa il paio con quello reso a Milano, dove hanno sede entrambi i partner e il cui skyline realizzato con tecnica laser è inciso sui pannelli porta della vettura celebrativa che, tanto per la cronaca, dispone di 510 cv erogati dal 6 cilindri in linea 3.0 TwinPower bi-turbo ed è stata presentata nella House of Bmw, il raffinato show room di via Verri, nel cuore del quadrilatero della moda del capoluogo lombardo.

Una comunanza non solo geografica, ma anche “ideologica” quella che ispira i rapporti tra i due partner. Lo ricorda Andrea Boragno, presidente e ad di Alcantara: «Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con BMW che ci permette di rappresentare, in questa come in altre occasioni, i valori identitari che ci accomunano. Sulla Serie M Alcantara esalta le caratteristiche di sportività estrema e leggerezza, garantendo al pilota grip per una guida sportiva, comfort e resistenza all’usura senza rinunciare a un’esperienza sensoriale unica».