Bmw Italia e AC Milan scendono in campo ancora insieme: rinnovata la partnership per il sesto anno consecutivo

Bmw e AC Milan hanno annunciato che anche per la stagione 2026/2027 scenderanno in campo insieme, rinnovando la partnership per il sesto anno consecutivo e confermando Bmw Italia nel ruolo di Premium Partner e Official Automotive Partner del Club rossonero. Un percorso costruito nel segno di innovazione, sostenibilità, passione ed eccellenza, che anche nella nuova stagione porterà a eventi, iniziative ed esperienze dedicate a tifosi e appassionati. La collaborazione, avviata nel 2021, si basa su una forte affinità di valori e sulla volontà di creare nuove occasioni di incontro con le rispettive community.

Nel corso degli anni, le due realtà hanno sviluppato numerosi progetti esperienziali e campagne di comunicazione congiunte, rafforzando progressivamente il legame. Durante la stagione 2026/2027 il percorso proseguirà con nuovi eventi e attività congiunte, pensati per coinvolgere le comunità di appassionati di sport, innovazione e mobilità. Al centro resteranno inoltre i temi della sostenibilità e della capacità di anticipare l'evoluzione dei rispettivi settori. In occasione del rinnovo della partnership, il presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Sergio Solero, ha incontrato i vertici del Club a Casa Milan e visitato il museo. Un momento durante il quale ha anche reso omaggio a Franco Baresi, leggendario capitano rossonero recentemente scomparso.