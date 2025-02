Bmw Italia festeggia i 22 anni del progetto SciAbile. L'obiettivo è di offrire corsi di sci a persone con disabilità

«Dietro a un buon tentativo, c'è spesso un buon risultato». Questa la frase di Alex Zanardi, testimonial di Bmw Italia, che accompagna il progetto SciAbile dai suoi primi passi nel 2003. Un progetto nato grazie alla collaborazione tra Bmw Italia e la scuola di sci Sauze d'Oulx Project con l'obiettivo di offrire corsi di sci e di discipline alpine a persone con disabilità. In questi 22 anni il progetto SciAbile è cresciuto a livello nazionale e internazionale e, ad oggi, sono state erogate oltre 15mila ore di lezione di sci gratuite a oltre 1500 allievi con disabilità di età compresa tra 14 e 83 anni, raccogliendo emozioni e insegnamenti di vita indelebili. «Per noi SciAbile ha un significato particolare - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e Amministratore Delegato di Bmw Italia - perché con questo progetto ha avuto inizio il nostro programma di Corporate Citizenship SpecialMente.

Noi crediamo che un'azienda moderna, di successo e che vuole essere leader abbia il dovere di restituire valore alla società e iniziative come questa rappresentano davvero un esempio concreto di cosa si possa fare per contribuire ad affrontare tematiche come quelle della disabilità in modo costruttivo». Ricordiamo, infatti, che Bmw Italia ha sviluppato un programma integrato di Corporate Citizenship denominato SpecialMente che ha come pilastri fondamentali cultura, inclusione sociale, dialogo interculturale, sostenibilità e promozione dei talenti e che coinvolge tutti e tre i brand del gruppo. Durante i festeggiamenti del 22esimo anniversario svoltosi a Sauze d'ould (TO) hanno partecipato anche Carlotta «Cocca» Visconti, testimonial da sempre del progetto nonché l'atleta nazionale della boccia paralimpica, insieme al padre Davide, Emiliano Malagoli, pilota di moto e fondatore dell'associazione Diversamente Disabili, e per la prima volta, lo street artist Flycat.

Il progetto in questi 22 anni ha attirato l'attenzione e la sensibilità di diversi professionisti, come lo chef stellato Gianfranco Pascucci e il pastry chef Fabrizio Fiorani che hanno messo a disposizione la loro arte ideando un percorso sensoriale per la cena, in modo da far riflettere sul tema dell'utilizzo dei cinque sensi.