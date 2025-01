BMW Italia ha scelto il nuovo brand ambassador. Con Pierfrancesco Favino “in viaggio verso orizzonti sostenibili”

Pierfrancesco Favino è il brand ambassador di BMW Italia: sua la voce delle campagne di comunicazione della casa tedesca legate a innovazione tecnologica, elettrificazione e sostenibilità, che porteranno al lancio sul mercato della Neue Klasse entro la fine del 2025. La programmazione media è partita il 4 dicembre scorso su piattaforme televisive, digitali e nei cinema. La voce narrante dell’attore parla di “un viaggio che punta verso un orizzonte sostenibile, dove la performance non è mai solo potenza, ma intelligenza e consapevolezza”.

BMW è una delle poche Case che non si è dedicata esclusivamente a crossover e SUV (o SAV, come dicono a Monaco, per Sport Activity Vehicle) e continua a produrre anche berline a 4 porte. Nel corso del 2025 ne arriveranno due nuove, Serie 2 e Serie 7. La prima sarà una sportiva 4 porte simile al modello attuale, ma con doppio rene più grande, nuovi fari a Led, nuovo diffusore, interni rivisitati e motori benzina e diesel, anche mild-hybrid, da 118 a 300 cv. L’altra sarà la nuova Serie 7, ammiraglia probabilmente proposta nelle versioni mild-hybrid, plug-in e full electric.

Non solo ricerca e innovazione: in casa BMW si guarda con interesse anche alla storia dell’auto, e infatti la filiazione italiana della Casa bavarese organizzerà anche nel 2025, dal 23 al 25 maggio, il Concorso d’eleganza Villa d’Este, in collaborazione con l’hotel affacciato sul lago di Como. Circa 50 auto d’epoca si contenderanno ancora una volta gli ambiti premi. Il più prestigioso di tutti è il Trofeo BMW Group, assegnato al vincitore assoluto. Tra le 5 categorie previste spicca quella intitolata “Congelate nel tempo”, riservata alle auto prodotte tra il 1900 e il 1973 e conservate, non restaurate.