Bmw Italia in prima linea contro il Covid-19, 50.000 mascherine per 16 ospedali

MILANO – Anche Bmw Italia va in prima linea per contribuire al contenimento della diffusione del Covid-19. La filiale nazionale della casa bavarese ha deciso di donare 50.000 mascherine per consentire al personale medico e paramedico di lavorare in sicurezza. Sul territorio nazionale, gli ospedali che beneficeranno del sostegno del gruppo sono sedici.

Bmw Italia (di cui fanno parte anche la Bmw Bank, Alphabet Italia e Bmw Italia Retail), il cui quartier generale si trova nel capoluogo lombardo fornirà i dispositivi al San Raffaele di Milano, con il quale a società vanta una collaborazione di lunga data, all'Ospedale da campo Ana (Bergamo), agli Spedali Civili di Brescia ed all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Dodici concessionarie locali – Autoclub (Modena), Autoeur (Firenze), Autovanti (Monza), Biauto (Torino), Birindelli (Vinci), Emmeauto (Taranto), Maldarizzi (Bari), M. Car (Caserta), Nanni Nember (Brescia), Sarma (Saronno), Tullo Pezzo (Mantova) e Ultramotor (Matera) – faranno invece avere la mascherine alle strutture territoriali di riferimento. Gli autosaloni hanno deciso di devolvere per intero il riconoscimento in denaro ottenuto per il lavoro svolto nel corso del 2019. La donazione del gruppo e della rete rientra nel programma SpecialMente.

«Siamo da sempre impegnati in attività di responsabilità sociale d’impresa perché crediamo che questi valori siano ancora più importanti ed essenziali sia nell’emergenza che stiamo vivendo in questo periodo sia nella fase successiva», ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ad di Bmw Italia Spa. L'iniziativa è destinata a supportare il personale che in queste settimane «sta facendo un lavoro straordinario in difesa della vite umana, spesso mettendo a repentaglio la propria».