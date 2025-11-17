Bmw Italia, a San Donato Milanese nasce la nuova House Of Bmw progettata da Kenzo Tange

Nella sede di Bmw Italia a San Donato Milanese, progettata da Kenzo Tange, è stata inaugurata la nuova House of BMW Italia, in un ambiente rinnovato e lifestyle, pensato per collaboratori, visitatori, media e che riflette la filosofia 'human centric' del marchio. La trasformazione dell'area al piano terra segue la decisione presa nel dicembre 2024 di riportare l'edificio al progetto originario dell'architetto giapponese, realizzato tra il 1996 e il 1998. «La nostra sede non è solo un quartier generale - ha detto Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - ma un ambiente dove collaborare, ispirarsi e condividere valori. Siamo orgogliosi di poter offrire un luogo che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura e il nostro futuro».

La serata inaugurale è stata anche l'occasione per ripercorrere la storia del marchio dell'elica, con un percorso storico dedicato alla mobilità e con l'esposizione di auto come la Bmw 1500 firmata Michelotti, la Bmw M1 di Giugiaro, la X5 del 1999, la i8 Roadster e la nuova iX3, interpretazione moderna della Neue Klasse. Se la Bmw 1500 ha rilanciato il marchio negli anni Sessanta, laiX3 rappresenta, secondo i canoni del marchio tedesco, l'avanguardia della mobilità sostenibile con innovazioni in digitalizzazione, tecnologia ed elettrificazione.

Il concept House of BMW Italia è stato lanciato nel 2021 in via Verri, via Monte Napoleone e via Manzoni a Milano, diventando itinerante in eventi internazionali come il Festival di Cannes, il Festival di Sanremo, e appuntamenti a New York e Tokyo. Il progetto ha ispirato anche la strategia Retail Next, che entro il 2025 trasformerà il 70% delle concessionarie italiane in spazi caldi e accoglienti, con un esperienza cliente pensata per essere di alto livello, tra tecnologia e competenze degli operatori.