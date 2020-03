Bmw Italia, tra anno record e timori per impatto del coronavirus. Di Silvestre: «Noi sempre più top premium»

MILANO - Con la Concept i4 Bmw trasferisce nel mondo dell'elettrificazione il concetto di Gran Coupé che anche nella versione a batteria resta fedele ai principi fondamentale della casa di Monaco: sportività e piacere della guida sono infatti le caratteristiche certificate da una carta d'identità che parla di 530 Cv, 600 km di autonomia secono il ciclo di prova Wltp, accelerazione 0-100 in 4 secondi e velocità massima di 200 km/h, nonché di un sound d'autore denominato Bmw IconicSounds Electric, sviluppato dal compositore di fama mondiale Hans Zimmer e caratterizzato da diversi mondi sonori coerenti con la modalità di guida selezionata.

Protagonista annunciata (e mancata, a causa dell'annullamento in extremis della manifestazione) al salone di Ginevra, è stata oggetto di una presentazione virtuale celebrata via internet dal presidente del gruppo di Monaco Oliver Zipse e ha offerto a Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad della filiale italiana, lo spunto per illustrare – in una successiva (e sempre telematica) tavola rotonda – la situazione e le prospettive 2020 del gruppo di Monaco nel nostro mercato.

Dopo la chiusura del 2019 con il nono record consecutivo di vendite a livello mondiale e la conferma della solida leadership del mercato premium italiano, Di Silvestre ricorda come l'anno da poco iniziato, pur nascendo sotto i migliori auspici per i costruttori premium (+3,8% a gennaio in un mercato calato globalmente del 5,9%) abbia registrato una brusca frenata nell'ultima settimana di febbraio, quando la mannaia del coronavirus ha determinato un mese da -8,4% a livello generale, diventato addirittura un -10,8% nel segmento premium.

In questo contesto il gruppo bavarese ha retto bene, mantenendo la leadership del segmento di competenza grazie alla buona performance della marca Bmw, che ha migliorato dello 0,9% lo share, portandolo al 26,1% del segmento premium, e alla sostanziale tenuta di Mini.

Una leadership che diventa ancora più evidente tra le auto elettrificate di fascia alta, settore nel quale le 830 vetture ibride plug-in ed elettriche immatricolate nel primo bimestre (+147% sul 2019) hanno prtato la quota del gruppo al 45,2%, con la Mini Countryman plug-in (382 consegne) a guidare la corsa. «E ci attendiamo – commenta Di Silvestre – un'ulteriore spinta con l'arrivo a fine marzo della Mini SE 100% elettrica».

Il presidente indica tra i cardini della strategia di gruppo 2020 la centralità del cliente e il piano prodotto focalizzato su «alcune aree specifiche, e cioé il segmento del lusso, quello delle compatte, la famiglia X, le versioni ibride plug-in e i modelli M che nel 2019, con oltre 135.800 consegne globali, sono cresciuti del 32,2%.

Nel primo caso, caratterizzato dal claim «The power of choice» (il potere della scelta) coniato l'anno scorso, si intende mettere le necessità del cliente al centro del business creando un sistema flessibile in grado di soddisfare ogni esigenza di mobilità con tutte le alternative di alimentazione, comprese – a partire dal 2022 – le fuel cells. Ad aprire l'era della «versatilità propulsiva» pensa la X3, già da quest'anno disponibile a benzina, diesel, ibrida plug-in, 100% elettrica e M sportiva.

Per quanto riguarda la strategia di prodotto, il gruppo di Monaco avrà a listino entro la fine del 2020 12 modelli solo a batteria e Phev (l'ibrido plug-in previsto quest'anno su X1, X2 e serie 3 Touring) per accelerare sulla strada dell'elettrificazione destinata a rappresentare un quarto delle vendite europee nel 2021, un terzo nel 2025 e il 50% nel 2030. Da non dimenticare, a questo proposito, anche l'elettrificazione «soft» con tecnologia mild hybrid con rete di bordo a 48 Volt abbinata alle motorizzazioni diesel delle Serie 3 e 5 e di quattro membri della famiglia X (da X3 a X6).