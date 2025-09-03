Bmw iX3, il video su youtube che anticipa il debutto. Con il nuovo frontale cambia il doppio rene

Bmw annuncia con un video sul suo canale ufficiale di YouTube l'unveling della nuova iX3 previsto nella giornata di venerdì 5 settembre. Nell'occasione, vengono mostrati alcuni elementi della carrozzeria, tra cui il frontale, ben visibile, nonostante la luminosità ridotta al momento delle riprese. Per la prima vettura della Neue Klasse, che porterà un'evoluzione profonda tra i modelli del brand, si nota un ritorno ad un doppio rene dalle proporzioni meno estese rispetto alle ultime tendenze.

L'emblema del marchio è allungato e stretto e ben illuminato, così come gli elementi laterali che lo affiancano. Visibili anche i gruppi ottici con firme luminose che ne identificano proporzioni che tendono ad assottigliarsi verso i passaruota. Nel video si nota anche la zona posteriore della fiancata con passaruota muscoloso e l'andamento verso l'alto del terzo finestrino che slancia l'insieme. Inoltre, è evidente la cura aerodinamica per lo spoiler sul bagagliaio che si prolunga ai lati del lunotto. Sotto le nuove forme si nasconde una tecnologia ad 800V che consente ricariche HPC fino a 400 kW di potenza e, per la iX3 50 xDrive, un'autonomia di 800 km nel ciclo WLTP.