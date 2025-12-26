BMW, l'Fbi sceglie il Suv blindato X5 Protection per muoversi in Usa con “più discrezione” rispetto al Chevrolet Suburban Shield

BMW M, arrivano le “emozioni digitali” con le nuove app per la guida e l’intrattenimento
Polemiche negli Stati Uniti e in particolare negli ambienti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e del Dipartimento di Stato per l'arrivo nel parco delle auto blindate governative - in uso a diversi enti - di un «imprecisato numero» di suv Bmw X5 Protection, in sostituzione dei tradizionali Chevrolet Suburban Shield costruiti da GM Defense ed egualmente dotati di protezione per gli occupanti. In particolare è sotto l'attenzione dei media il direttore dell'FBI Kash Patel che - secondo quanto è stato riferito da Ndtv e Ms Now che ne ha avuto una conferma ufficiale dal portavoce Ben Williamson - ha acquistato per sé e altri vertici del Bureau alcune Bmw X5 in versione Protection.
Questo, è stato affermato, con l'obiettivo di «garantire spostamenti meno appariscenti rispetto ai grossi suv tradizionali» di colore nero che nell'immaginario degli americani e in tutti i film e le serie televisive d'azione sono proprio i veicoli dell'Fbi e della Cia. Punto centrale della questione il costo delle Bmw rispetto ai blindati Chevrolet. «Le agenzie governative, inclusa l'Fbi- ha affermato Williamson - valutano, sostituiscono e aggiornano regolarmente le flotte di veicoli in base all'utilizzo, alle esigenze di sicurezza o alle decisioni di bilancio».
Secondo i media specializzati il suv Bmw X5 Protection viene costruito in una sede riservata in Germania e - per alcuni mercati come quelli del Nord e Sudamerica - in un sito dell'azienda a Toluca in Messico. In entrambi i casi si parten dal modello di serie che - com'è noto - viene fabbricata esclusivamente in Usa nel grande impianto Bmw a Spartanburg nella Carolina del Sud. Resta dunque incertezza se le Bmw fino al momento acquistate abbiano effettivamente fatto risparmiare denaro ai contribuenti. Una fonte anonima - riporta Carbuzz - ha affermato il prezzo di un Suburban Shield varia da 200 a 500mila dollari mentre il costo di un suv X5 Protection si aggirerebbe attorno a 150-170mila dollari. Nel 2017 il suv Bmw X5 era già stato, curiosamente, al centro di una querelle con gli enti federali perché dodici vetture erano state sequestrate a cittadini cinesi per una indagine su presunti schemi di esportazione, ma in seguito restituite per un ordine del Tribunale.