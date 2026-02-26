Bmw, la Neue Klasse a Milano con un'esposizione immersiva. In scena alla Rinascente di piazza Duomo fino al 9 marzo

La nuova era elettrica di Bmw prende forma nel cuore di Milano, con l'esposizione immersa 'L'era nascente', in scena fino al 9 marzo alla Rinascente di Milano Piazza Duomo. L'esposizione immersiva è dedicata alla Bmw iX3, primo modello della piattaforma Neue Klasse che sarà disponibile nelle concessionarie dal 7 marzo 2026. L'iniziativa, realizzata da Bmw Italia, trasforma gli spazi dello storico negozio milanese in un percorso esperienziale dedicato alla mobilità del futuro. Le otto vetrine esterne e le scale mobili interne sono state allestite con installazioni visive e grafiche 3D ispirate al nuovo linguaggio stilistico del marchio bavarese.

Il racconto si sviluppa attraverso video emozionali realizzati con il supporto dell'intelligenza artificiale e l'esposizione di elementi iconici del modello, con l'obiettivo di rendere visibile l'evoluzione tecnologica e progettuale della Neue Klasse. Il percorso culmina in un pop-up interattivo al piano -1 dello store, dove un dispositivo basato su AI consente ai visitatori di elaborare una propria visione della mobilità di domani, rafforzando il dialogo tra innovazione digitale ed esperienza fisica.

L'esperienza prosegue alla House of Bmw, ospitata all'interno di Palazzo Borromeo d'Adda in via Manzoni 41, dove è possibile vedere dal vivo la nuova iX3 e approfondirne contenuti tecnologici, design e soluzioni di elettrificazione. L'operazione rientra in un più ampio piano di comunicazione integrata, per creare un contatto diretto tra pubblico e prodotto e accompagnare il debutto commerciale del primo modello della Neue Klasse sul mercato italiano.