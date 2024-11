Bmw, la prima foto ufficiale della iX3 Neue Klasse pre-produzione. La vettura è frutto della produzione pre-serie a Debrecen

I lavori presso lo stabilimento del gruppo BMW di Debrecen, in Ungheria, procedono rapidamente, al punto che sta crescendo la produzione dei veicoli X 100% elettrici, che precedono quelli di serie. I primi modelli della Neue Klasse, infatti, arriveranno alla produzione in serie al termine del 2025. Nel frattempo, una foto di un Suv, che dovrebbe essere la nuova iX3, il condizionale è d'obbligo, è stata pubblicata dal sito media della casa dell'elica. L'immagine evidenzia un trattamento particolarmente liscio del frontale con un'attenzione particolare ai gruppi ottici a LED, come vogliono le ultime tendenze. Con le camuffature si nota come la zona centrale sia destinata ad una nuova interpretazione del doppio rene, tipico delle vetture del brand.

«La produzione dei primi veicoli di prova a Debrecen - afferma Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG e responsabile della produzione - è una pietra miliare importante nella messa in funzione del nuovo stabilimento». Infatti, tutti i processi logistici e di produzione vengono testati e costantemente ottimizzati in condizioni reali, per garantire un avvio regolare della produzione in serie. Nei prossimi mesi, quindi, l'attenzione sarà rivolta al perfezionamento dei processi, in base alle informazioni acquisite.