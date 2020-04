BMW Laserlight, cosa sono i fari con tecnologia adattiva te li spiega l'assistente vocale di bordo

MILANO - Da qualche tempo, dal lancio della Bmw i8, il Gruppo bavarese ha messo a listino come optional i fari Laser. Tecnologia disponibile a partire dalla Serie 3 a salire di grado. Tale luce offre una visibilità della portata di circa 500-600 metri a seconda dei modelli. Ovviamente i Bmw Laserlight sono provvisti della tecnologia adattiva, che consente di adattare il fascio luminoso in funzione della specifica situazione di marcia. In sostanza è possibile viaggiare sempre ad abbaglianti attivi senza per questo intralciare gli altri utenti della strada.

La superficie di uscita della luce di un diodo laser è cento volte più piccola di quella di un diodo luminoso tradizionale, che misura un millimetro quadro. Nella luce laser Bmw i raggi luminosi blu coerenti e monocromatici vengono trasformati in una luce bianca naturale. All’interno del proiettore laser, i raggi di tre diodi laser ad alte prestazioni vengono puntati attraverso delle ottiche speciali su un luminoforo al fosforo che è una sostanza luminescente che emette luce a temperatura ambiente.

Alcune di questi informazioni è possibile reperirle in modo immediato quando siete al volante di una vettura Bmw. E non si tratta di aver accesso al libretto d'istruzioni, basta semplicemente domandarlo all'auto. Il sistema d'infotainment di bordo è infatti corredato del Bmw Intelligent Personal Assistant, ossia un assistente vocale che si attiva con la frase “Ciao Bmw”. Tra le altre cose è infatti in grado di spiegare ogni sorta di funzione della vettura, con supporti multimediali della guida di bordo digitale.