Bmw M2 CS, record tra le auto compatte al Nürburgring. Ha percorso i 20,823 chilometri della Nordschleife in 7:25.5

PER MARCA

Nuovo record per la Bmw M2 CS di nuova generazione sul circuito del Nürburgring, che l'undici aprile 2025, con l'ingegnere Jörg Weidinger al volante, ha percorso i 20,823 chilometri della Nordschleife in 7:25.5, migliorando di otto secondi il precedente primato cronometrico nella categoria delle auto compatte.

Spinta dal sei cilindri in linea con tecnologia Bmw M TwinPower Turbo, la M2 CS ha una potenza di 530 CV ed eroga una coppia massima di 650 Nm, può contare su supporti motore specifici, sospensioni adattive e su un impianto frenante ad alte prestazioni. Inoltre, grazie a numerosi componenti esterni ed interni in materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio (CFRP), riduce il peso di circa 30 kg rispetto al modello da cui deriva. «La Bmw M2 CS ha raggiunto un traguardo significativo - ha dichiarato Franciscus van Meel, managing director Bmw M GmbH - dimostrando la capacità di combinare prestazioni, tecnologia e una dinamica di guida eccezionale in un unico veicolo».