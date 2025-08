Bmw, la M3 CS Touring è la wagon più veloce al Nürburgring. Ha percorso il tracciato nel tempo record di 7:29.490

La Bmw M3 CS Touring ha stabilito un nuovo record per vetture con carrozzeria station wagon sul circuito del Nürburgring, meglio conosciuto dagli appassionati come «inferno verde», per via delle limitate vie di fuga lungo i 20,823 chilometri circondati dalla vegetazione. Nello specifico, la wagon bavarese ha percorso il tracciato nel tempo di 7:29.490, migliorando la prestazione della M3 Touring nel 2022, che ha girato in 7:35.060. «Con un tempo inferiore a 7:30 - ha dichiarato Franciscus van Meel, ceo di Bmw M GmbH - questo modello dimostra che questo concept automobilistico combina perfettamente il DNA racing con la fruibilità quotidiana».

La prestazione Bmw M3 CS Touring, si aggiunge a quelle delle varie M3 CS, M4 CS ed M4 CSL, che hanno siglato tempi di riferimento su questo tracciato nelle rispettive categorie. Tanti record sono il frutto di una collaborazione tra il reparto M di Bmw ed il Nürburgring che va avanti da oltre 25 anni ed è stata suggellata con il Centro Prove della casa bavarese presso il circuito. Una struttura dove è stata messa a punto la M3 CS Touring spinta dal motore a sei cilindri in linea da 550 CV che le consente di raggiungere i 300 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Questa sportiva da famiglia utilizza un sistema di trazione integrale M xDrive, supporti motore e scarico specifici, ed ha una capacità di carico che va da 500 a 1.510 litri.