BMW M5 Touring, familiare in grado di regalare prestazioni entusiasmanti. Con un comfort elevato e tanta tecnologia di bordo

Come tutte le auto della serie M, anche la BMW M5 di nuova generazione riesce ad interpretare il doppio ruolo di berlina double face: capace di assolvere al meglio sia il compito dell’auto da utilizzare tutti i giorni, per il lavoro e la famiglia, sia quello di sportiva ad alte prestazioni, in grado di regalare prestazioni entusiasmanti e divertimento di guida, magari anche in adrenalitici track-day in pista. Il discorso riguarda anche la versione station wagon, che in BMW chiamano Touring: un’auto di 5,96 metri che condivide con la berlina la meccanica e le prestazioni, offrendo un vano bagagli più ampio: si parte infatti da una base di 500 litri (466 sulla berlina), che diventano 1.630 con i sedili posteriori abbattuti. Ciò vuol dire capacità di stivaggio fuori del comune, con posto utile anche per un paio di biciclette, oltre alla disponibilità di scomparti addizionali, occhielli e ganci che facilitano le operazioni di carico. Non manca il gancio di traino estraibile mentre è stato abolito il lunotto apribile separatamente, presente sulle precedenti generazioni. In compenso, la nuova Touring si distingue anche per la possibilità di adottare un luminoso tetto apribile in vetro.

Per il resto interni e dotazioni sono identici a quelli della M5 berlina. E dunque si fanno apprezzare, una volta a bordo, i sedili multifunzione M riscaldati e rivestiti in pelle Merino, il volante M con corona piatta e il display curvo, con comandi, grafiche e schermate specifiche. Di serie anche l’head-up display e l’impianto stereo Bowers & Wilkins, ma per chi sceglie il Comfort Package (opzionale), sono disponibili anche altre dotazioni, come il climatizzatore automatico a 4 zone, i sedili riscaldati, le tendine parasole e la possibilità di fissare un iPad ai sedili anteriori, per non dire del pacchetto esterno MCarbon, dei rivestimenti in alcantara e della ventilazione attiva dei sedili.

Ispirata a quella della serie 5 “normale”, anche la plancia della Serie M presenta pochi tasti fisici e due display affiancati per il cruscotto e il sistema multimediale, da 12,3 e 14,9 pollici, che integrano quasi tutte le funzioni. L’infotainment risponde prontamente ai comandi (anche utilizzando il comodo rotore sulla console centrale), ma è possibile impostare le configurazioni preferite sulle modalità di guida utilizzando i pulsanti sul volante.

Particolare interessante, è stato studiato un sound specifico che evita la cancellazione totale della rumorosità quando entra in funzione la componente elettrica: si chiama Iconic Sounds Electric ed è collegato agli input dell’acceleratore. Per abituarsi alla transizione energetica c’è anche questo…