BMW M, arrivano le “emozioni digitali” con le nuove app per la guida e l’intrattenimento

Grazie al vasto e sempre più perfezionato mondo delle App e alla estesa digitalizzazione di bordo Bmw propone nuovi vantaggi esclusivi per i possessori di modelli M High Performance e M Performance. Con questa novità Bmw porta l'esperienza digitale dei propri clienti a un livello superiore rendendo i momenti di guida ancora più entusiasmanti e migliorando le opportunità di sfruttamento dei veicoli. Accessibili tramite il display centrale, le App in-car M Cockpit, M Drag Meter e M Channel offrono visualizzazioni digitali aggiuntive e configurabili individualmente in perfetto stile Bmw M.

Questa novità è ora disponibile in tutto il mondo come parte del pacchetto Bmw Digital Premium a partire dalla nuova iX3 con pacchetto M Sport e pacchetto M Sport Pro. In futuro, anche i clienti di altri modelli della gamma M dotati del sistema operativo Bmw X potranno beneficiare di questa nuova offerta digitale. In particolare M Cockpit fornisce ai conducenti di Bmw M informazioni complete e in tempo reale sul loro veicolo. Visualizza una varietà di valori relativi a dinamica di guida, telaio, propulsore e dati geografici. Inoltre è possibile configurare fino a cinque dashboard per il display centrale, ciascuno dei quali mostra dati in tempo reale personalizzati in base alle proprie preferenze. M Drag Meter è invece progettata per l'uso nelle gare di accelerazione, ed a questo scopo incorpora elementi di gamification e mostra i dati dinamici longitudinali in modo rapido e trasparente.

Visualizza valori specifici di accelerazione e decelerazione, nonché il tempo di reazione del conducente durante lo sprint da fermo, direttamente sul display centrale. La App M Channel alza l'asticella dell'intrattenimento per conducenti e passeggeri ed è utilizzabile durante le soste o le sessioni di ricarica. Primo canale multimediale in-car Bmw M, offre un'ampia selezione di contenuti video di alta qualità e on-demand accessibili tramite il display centrale. Inoltre offre un'ampia gamma di tutorial, storie e contenuti dedicati al motorsport per gli appassionati M.

«Il fascino della guida sportiva e altamente dinamica è ciò che alimenta il marchio Bmw M - ha commentato Sylvia Neubauer, vicepresidente brand, clienti e vendite di Bmw M GmbH - Le nostre nuove App in-car BMW M offrono ai conducenti una visione ancora più approfondita del loro veicolo e ne ampliano le possibilità di utilizzo. Questo rende il piacere di guida ancora più tangibile nella vita di tutti i giorni».