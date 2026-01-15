Bmw M, performance elettrizzanti per i modelli Bev ad alte prestazioni. Il primo veicolo M elettrico atteso nell 2027

A partire dal 2027 Bmw apre un nuovo capitolo per i modelli ad alte prestazioni M con l'introduzione del primo veicolo con trazione completamente elettrica. «La prossima generazione di modelli è destinata a stabilire un nuovo punto di riferimento nel segmento delle vetture ad alte prestazioni - ha detto Franciscus van Meel, Managing Director di Bmw M - Con le tecnologie di ultima generazione Neue Klasse portiamo l'esperienza di guida Bmw M a un livello superiore». Bmw ha già svelato alcune immagini del prototipo in fase di test e ha dichiarato che i veicoli saranno sviluppati per avere una piena compatibilità sia per l'utilizzo su strada che in pista e avranno un peso contenuto grazie all'utilizzo di fibre naturali.

Significativi progressi in termini di dinamica di guida sono già stati effettuati con lo sviluppo dell'architettura elettrica e di controllo centrale Neue Klasse: quattro computer ad alte prestazioni concentrano la potenza di calcolo dedicata alla dinamica di guida, alla guida automatizzata, all'infotainment e alle funzioni di base e di comfort. Tutti i modelli Bmw M elettrici avranno inoltre due unità di trazione elettrica sugli assi anteriore e posteriore così ciascuno dei quattro motori elettrici sarà in grado di azionare una singola ruota unendo i vantaggi della trazione posteriore e della trazione integrale.

Infatti, per chi preferisce la trazione posteriore, l'asse anteriore può essere completamente disaccoppiato. Infine, la batteria specifica Bmw M ad alto voltaggio disporrà di oltre 100 kWh di energia e sarà sviluppata specificamente per soddisfare le esigenze dei veicoli ad alte prestazioni.